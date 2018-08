Brencich | il critico del ponte Morandi | dice che nessuno aveva mai previsto il

ilfoglio

(Di martedì 21 agosto 2018) Roma. Sentirselo dire da chi le debolezze del viadotto Polcevera le ha denunciate in tempi non sospetti, fa un certo effetto. “No, non c’è stato alcun allarme inascoltato”. Antonioè professore associato al dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Genova. In città era conosciuto