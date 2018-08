Borsa | Europa conferma rialzo | Milano +1

Borsa : Europa in stabile rialzo : ANSA, - MILANO, 21 AGO - Le Borse europee sono in stabile rialzo con Piazza Affari , +1,3%, che guida i listini del Vecchio continente. Gli investitori guardano con ottimismo alla ripresa dei ...

Borsa : Europa gira in positivo : ANSA, - MILANO, 21 AGO - Le Borse europee girano in rialzo con l'ottimismo degli investitori in vista della ripresa dei negoziati commerciali tra Usa e Cina. L'andamento positivo arriva dopo le ...

Borsa : Europa sale - Milano in coda : ANSA, - Milano, 20 AGO - Si confermano in rialzo le principali Borse europee in attesa dei verbali dell'ultimo comitato federale della Fed, previsti tra due giorni, e del simposio di Jackson Hole di ...

Borsa : Europa apre in rialzo - Parigi +0 - 3% : ANSA, - MILANO, 20 AGO - Avvio di seduta positivo per le principali Borse europee. Parigi guadagna lo 0,33% a 5.362 punti, Francoforte lo 0,43% a 12.263 punti e Londra lo 0,25% a 7.577 punti.

Borsa : Europa giù - Milano in coda - -1 - 2% - : ANSA, - Milano, 17 AGO - Borse europee deboli in attesa dell'avvio degli scambi Usa, con i futures in rosso, mentre prosegue la tensione sulla lira turca, in calo del 4,7% sul dollaro e del 4,8% sull'...

Borsa : Europa apre poco mossa : ANSA, - MILANO, 17 AGO - Apertura poco mossa per l'Europa. L'indice Cac 40 a Parigi segna un rialzo del 0,14% a quota 5.356 punti. A Francoforte il Dax è quasi sulla parità, e guadagna lo 0,04% a 12.

Borsa : Europa in rialzo con minerari : ANSA, - MILANO, 16 AGO - Prosegue in rialzo la seduta sulle principali Borse in Europa. Solo Milano soffre, -1,1%, dopo la tragedia che ha colpito Genova e che coinvolge Atlantia, -17%,. Londra ...

Borsa : Europa prova rimbalzo con Turchia : ANSA, - MILANO, 14 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in leggero rialzo in avvio di giornata: Francoforte e Milano sono di qualche frazione i listini migliori , +0,7%, , seguiti da ...

Borsa : Milano sale con Europa e banche : Milano, 14 AGO - Partenza positiva per Piazza Affari, con tutte le Borse europee che provano a rimbalzare dopo la crisi turca: l'indice Ftse Mib sale dello 0,6%, con le banche che recuperano anche ...

Borsa : Europa parte bene - Londra +0 - 2% : ANSA, - MILANO, 14 AGO - Primi scambi in crescita per i mercati azionari del Vecchio continente: Londra sale dello 0,2%, qualcosa meglio fanno Francoforte, +0,6%, e Parigi, +0,4%,. 14 agosto 2018 ...

Borsa Europa chiude fiacca - Londra -0 - 3% : ANSA, - MILANO, 13 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente in leggero calo: Francoforte ha concluso la seduta in ribasso dello 0,53% e Londra dello 0,33%, mentre Parigi ha segnato una limatura ...

Borsa : Milano riduce perdite con Europa : ANSA, - Milano, 13 AGO - Piazza Affari e tutti i listini europei avvicinandosi alla chiusura migliorano il loro andamento: Parigi è leggermente in positivo, Londra si muove sulla parità, mentre Milano ...

Borsa : Milano riduce perdite con Europa : ANSA, - Milano, 13 AGO - Piazza Affari e tutti i listini europei avvicinandosi alla chiusura migliorano il loro andamento: Parigi è leggermente in positivo, Londra si muove sulla parità, mentre Milano ...

Borsa Europa chiude in rosso : MILANO, 10 AGO - Chiusura in rosso per le principali Borse europee, appesantite dal 'caso Turchia'. Milano è stata la peggiore e ha terminato le contrattazioni in calo del 2,51% a 21.090 punti. Male ...