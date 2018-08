Borsa del Turismo | dieci giorni dedicati alle zone del sisma Contatti con Di Maio

Tasse rimBorsate via smartphone : la rivoluzione della cinese Alipay : La piattaforma di pagamento mobile Alipay ha annunciato il primo servizio di rimborso Tasse tramite mobile al mondo sulle spese effettuate all’estero. Il nuovo servizio verrà lanciato per i turisti cinesi in Corea del Sud. La piattaforma di pagamento online, nata nel 2004 in Cina da Alibaba, il colosso cinese dell’ecommerce, e gestita dal suo braccio finanziario, Ant Financial Services Group, ha da tempo detto addio a contanti e ...

Salva Benetton - l’aumento delle tariffe e i record in Borsa : ecco cosa ha dato Salvini ad Autostrade col suo sì al decreto : Il titolo volava a Piazza Affari e in Via Antonio Nibby 20, a Roma, si stappò lo spumante, quel 21 maggio 2008. Quella mattina il governo Berlusconi aveva presentato alla Camera un emendamento che sbloccava la convenzione stipulata 7 mesi prima tra Autostrade per l’Italia e l’Anas. Pochi minuti dopo le azioni di Atlantia, della cui galassia fa parte Aspi, erano schizzate ai massimi da 5 anni perché la norma dava il via libera ...

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi del 20/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,61 miliardi di euro, in deciso ribasso, -21,29%,, rispetto alla seduta precedente che ...

ATLANTIA NUOVO CALO IN Borsa/ Titolo cede 8 - 7% dopo le dichiarazioni del Governo : ATLANTIA in BORSA fa registrare un NUOVO CALO. Pesano le dichiarazioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:36:00 GMT)

Atlantia paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova : il titolo non fa prezzo in Borsa - cede il 9% teorico : Atlantia, la società che controlla Autostrade per l'Italia, paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova: il titolo non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, dove cede il 9% teorico in asta di pre-apertura.Il titolo, posto sotto osservazione da parte della Consob per i diversi scostamenti delle ultime sedute, sconta la decisione del governo di proseguire con la revoca della concessione autostradale dopo il crollo del ...

PAPERONI DI Borsa/ Domina Leonardo Del Vecchio di Luxottica - Benetton e Berlusconi scivolano : Berlusconi fuori dalla top ten dei PAPERONI di BORSA. Al comando della classifica stilata da Milano Finanza c'è Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:42:00 GMT)

Scippata della Borsa mentra va in bici col figlioletto - marocchino arrestato : Guastalla, il ladro, 32 anni, è stato rincorso e bloccato dalla vittima e da un uomo accorso in suo aiuto. E' stato poi consegnato ai carabinieri del nucelo radiomobile, il complice è riuscito a ...

Atlantia recupera in Borsa. Governo diviso sulla storia delle concessioni : Scatta la rimonta del titolo Atlantia in Borsa , dopo il tracollo avvenuto all'indomani del disastro di Genova . Nella seduta di ieri 17 agosto 2018 il titolo è riuscito a recuperare il 6% del suo ...

Atlantia - accertamenti Consob sull'andamento del titolo in Borsa : La Consob ha avviato accertamenti sull'operatività di Atlantia dopo le pesanti oscillazioni in Borsa del titolo negli ultimi giorni. L'autorità di controllo di Piazza Affari ha deciso di intervenire ...

Benetton - la holding delle Autostrade risale in Borsa. La Consob monitora le compravendite : Il mercato prova a rifare i conti sull’esito del braccio di ferro tra Autostrade per l’Italia e il governo all’indomani della strage di Genova. E, pur nell’incertezza generale, Atlantia riprende quota in Borsa, mettendo a segno un rimbalzo del 5,68% dopo aver toccato picchi a +6,8 per cento. Una magra ripresa, rispetto al -22% del giorno prima, ma in termini assoluti un rialzo consistente che è valso alla società che ...

Borsa : Milano in rosso - il faro della Consob sull'andamento di Atlantia : Giornata di vendite a piazza Affari: a Milano Fra i titoli a principale capitalizzazione rimbalza Atlantia dopo il maxi crollo di giovedì: il titolo ha recuperato il 5,68% a 19,74, sostenuto anche dai ...