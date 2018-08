: #Borrelli: 'Piattaforma nazionale meteo' - CyberNewsH24 : #Borrelli: 'Piattaforma nazionale meteo' - TelevideoRai101 : Borrelli: 'Piattaforma nazionale meteo' - SabrinaRomita : RT @corrini: Il Capo della Protezione Civile #Borrelli: “Lavoriamo a piattaforma nazionale allerta meteo” La vera sorpresa è che un Paese… -

Il Dipartimento della Protezione civile sta lavorando per la costituzione di unadi allertain raccordo con le Regioni: lo ha annunciato il capo Dipartimento, Angelo, facendo intendere che la struttura servirebbe anche ad informare i cittadini per scongiurare tragedie come quelle del torrente Raganello. "Ne ho parlato con il presidente del Consiglio - ha aggiunto - ed è uno dei principali punti del mio rinnovato incarico".(Di martedì 21 agosto 2018)