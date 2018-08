Bimba di 5 anni colpita da pezzo di ruota panoramica nel Barese : grave : Bimba di 5 anni colpita da pezzo di ruota panoramica nel Barese: grave Operata d'urgenza nella notte al Policlinico di Bari, è in prognosi riservata. Ferita anche la madre. La giostra è stata posta sotto sequestro Parole chiave: ...

Morti nella piena del Raganello - salvata Bimba di 9 anni : è grave - i genitori sono tra le vittime : C'era anche Chiara, una bambina di 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello . La piccola è stata salvata ieri, e a testimoniare l'intensità di quel momento ci pensa una ...

“Elisa sta malissimo” - torna l’incubo per la Bimba di 4 anni malata di leucemia : “Elisa sta malissimo”: questo il messaggio scritto su Facebook da Fabio, il padre della bambina di Pordenone malata di leucemia che lo scorso febbraio, dopo aver scatenato una gara di solidarietà sui sociale, era stata sottoposta al trapianto di midollo. Ma ora la situazione sarebbe nuovamente peggiorata.Continua a leggere

Thailandia - dimenticata nello scuolabus : muore Bimba di 3 anni : Tragedia in Thailandia, dove una bambina dell’asilo di 3 anni è morta dopo essere stata dimenticata in uno scuolabus nella provincia meridionale thailandese di Pattani. Il conducente del veicolo, un 23enne, è stato arrestato. La piccola è stata trovata mercoledì pomeriggio dopo che sua madre, una insegnante, era andata a prenderla e le era stato detto che la bambina non era presente. La donna e un altro insegnate hanno rintracciato ...

Armadio cade addosso ad una Bimba di cinque anni. Arriva l'eliambulanza : MARINA DI ALTIDONA Una bambina di 5 anni è stata trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo essere stata colpita da un Armadio che le è caduto addosso. È accaduto in tarda ...

Grottammare - ciclista travolge una Bimba di 4 anni poi fugge via : caccia al pirata : E' caccia ad una ciclista che intorno alle 18.30 di domenica ha investito una bimba di sei anni e non si sarebbe fermata a prestare soccorso ma, anzi, si sarebbe allontanata in tutta fretta dall'area ...

Carpenedolo - mamma incinta muore nel sonno/ Ultime notizie Brescia - lascia una Bimba di due anni : Carpenedolo, mamma incinta muore nel sonno: tragedia in provincia di Brescia. Ultime notizie, 33enne deceduta per arresto cardiocircolatorio: lascia una bimba di due anni(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 12:11:00 GMT)

Roma - terribile incidente stradale a Nettuno : muore una Bimba di 8 anni : L'ennesima tragedia della strada colpisce stavolta il Lazio e, precisamente, la città di Nettuno. Lo schianto è accaduto la scorsa notte alla periferia della città tirrenica, in via dei Frati, arteria stradale ad alta percorrenza. Una Bmw condotta da un 39enne si è ribaltata sull'asfalto, dopo aver colpito un palo dell'illuminazione. Nel terribile impatto è deceduta una delle due figlie dell'uomo che viaggiavano a bordo del mezzo: si tratta di ...

Roma - si ribalta con l’auto : muore Bimba di 8 anni : Roma. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa notte a Nettuno (Roma), in via dei Frati. Alla guida dell’auto il padre, 39 anni, che poco dopo la mezzanotte avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro un palo e cappottandosi. Roma, l’uomo al volante risultato positivo all’alcol test L’uomo era al volante nonostante la patente revocata da 9 anni e sotto l’effetto ...

