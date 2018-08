Bilancio | parla il sindaco Ciampi | ' Gli unici ad essere sfiduciati sono Foti ed il Pd'

L’allarme dell’Ufficio parlamentare di Bilancio : “Con meno immigrati pensioni a rischio” : Una riduzione dei flussi migratori potrebbe mettere a rischio i conti dell'Inps. In poche parole: meno immigrati, pensioni più povere nel medio e lungo periodo. L'allarme è stato lanciato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha messo a confronto le proiezioni della Ragioneria generale dello Stato, del Fondo monetario internazionale e del Working group on ageing populations and sustainability (Awg) dell’Ecofin.Continua a leggere