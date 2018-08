Bianca Atzei | duetto misterioso con un uomo | ecco chi potrebbe essere

La sorpresa romantica di Jonathan per Bianca Atzei : l’idillio continua : L’idillio fra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian continua e si arricchisce di nuovi dettagli grazie alla romantica sorpresa dell’ex gieffino per la cantante sarda. I due si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi e da allora non si sono mai lasciati. Tornati in Honduras hanno ripreso la loro vita di sempre, ma il rapporto che li univa nel corso del reality ha continuato a crescere, trasformandosi in qualcosa di forte e molto ...

Bianca Atzei a letto con Jonathan : “Notte di noi” : Il rapporto fra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian si fa sempre più forte e i due postano su Instagram una foto che li ritrae abbracciati nel letto. “Notte di noi” ha commentato l’esperto di stile di Verissimo, aggiungendo anche una serie di hashtag piuttosto eloquenti come #amorevero #amore #nanna #coccole #riposino #dolcezza #buonanotte #notte #letto #sonno #sonnoneabbiamo #goodnight #insieme e #kashAtzei, il nomignolo con cui ...

Bianca Atzei sorprende Jonathan Kashanian con una videochiamata e lui le dedica parole speciali : Sono in molti a sospettare che dietro la sola amicizia tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian in realtà ci sia qualcosa di più. A far riaffiorare ancora una volta questa storia è lo stesso ex gieffino. ...

Bianca Atzei e Jonathan sempre più uniti : la sorpresa prima del concerto : Bianca Atzei e Jonathan uniti più che mai: la sorpresa della cantante prima del concerto manda in delirio i fan Il legame nato all’Isola dei Famosi continua oggi a tenere uniti Bianca Atzei e Jonathan Kashanian. Che si tratti di qualcosa di più di una semplice amicizia, difatti, ne sono ancora adesso convinti molti dei […] L'articolo Bianca Atzei e Jonathan sempre più uniti: la sorpresa prima del concerto proviene da Gossip e Tv.

Bianca Atzei e Jonathan : dedica d’amore su Instagram : Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono più uniti che mai, come dimostra la romantica dedica pubblicata dalla cantante per l’influencer. I due si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi, poco dopo la rottura di Bianca con Max Biaggi. Da allora non si sono più lasciati e il loro rapporto è continuato anche fuori dagli studi televisivi, diventando così intenso che molti hanno parlato persino d’amore. D’altronde il sentimento ...

LARA E MICHAEL - Bianca Atzei DALLA PARTE DELLA ZORZETTO/ Lei fa una dedica a Fabio Ferrara (Temptation Island) : BIANCA ATZEI scrive a LARA Rosie ZORZETTO su Instagram dopo il suo falò di confronto a Temptation Island 2018. Giorgia Lucini attacca la single Rita Cardinale.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 18:55:00 GMT)

