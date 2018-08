Bernardeschi | Juve già su buona strada

Juventus - Bernardeschi al settimo cielo dopo il gol : “pronto a giocare mezzala” : Federico Bernardeschi è stato fondamentale nella vittoria all’esordio della Juventus , adesso è pronto anche a cambiar ruolo Federico Bernardeschi è stato il match winner della prima gara di campionato della sua Juventus contro il Chievo Verona. La sua zampata ha regalato tre punti ai bianconeri ed ora Bernardeschi si proietta verso un posto da titolare alla seconda di campionato, ma in che ruolo? Allegri sta infatti pensando di ...

Juventus - Bernardeschi : "Ci abbiamo messo il cuore". E Alex Sandro riflette sul rinnovo : L'ex Fiorentina esulta per la vittoria ma pensa già al futuro. E il brasiliano intanto attende il rinnovo di contratto dai bianconeri

Chievo-Juventus - le pagelle bianconere : jolly Bernardeschi - Dybala non incide : SZCZESNY - voto: 6 Due tiri e due gol. Il Chievo gli regala il peggior debutto possibile da titolare nel dopo-Buffon: nulla può sul rigore di Giaccherini, ma qualche responsabilità ce l'ha sull'...

Bernardeschi - oro Juve : "Ci abbiamo messo il cuore" : 'Ci abbiamo messo il cuore e abbiamo dimostrato di essere già una squadra'. Federico Bernardeschi sorride e quasi dribbla i complimenti per il gol al 93' che vale una vittoria pesantissima per i ...

Buona la prima per la Juventus al Bentegodi : decisivi Khedira e Bernardeschi : Si apre la Serie A con esordio positivo per la Juventus , che riesce ad ottenere i primi tre punti in Serie A contro un Chievo che si è giocato al meglio la partita. Doveva essere la gara di CR7, ma i ...