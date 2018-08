Belen e Chiara Ferragni critiche per una foto sui social

people24.myblog

(Di martedì 21 agosto 2018)sono state criticate suia causa della pubblicazione di alcuneche non sono state particolarmente gradite dai loro follower. A scatenare la polemica contro laè stato uno scatto tipicamente estivo, che mostra la bella imprenditrice sdraiata a pancia in giù su un materassino mentre si gode un momento di relax in piscina. Unainnocua? Non proprio, visto che in primo piano c’è il suo lato B per tanti fan della, il bikini è troppo per chi, come lei, da poco è diventata mamma. Reazione simile per lacondivisa da, che, sempre su Instagram, si è mostrata in una posa piuttosto sensuale mentre si adagia sulla parte anteriore del suo jet privato. Anche in questo caso, non sono mancati commenti contro la showgirl argentina, rea di esibire la sua ricchezza, a dire di molti non meritata.