Beautiful news | Maya | è nata la prima figlia di Karla Mosley

Beautiful - news americane : torna BRIDGET FORRESTER - ecco il motivo : Le ultime anticipazioni di Beautiful indicano che, nelle puntate americane della soap, si riaffaccerà sulla scena BRIDGET FORRESTER, sempre interpretata da Ashley Jones. Per il momento non è ancora stata ufficializzata la data e il numero di episodi in cui la figlia di Eric e Brooke apparirà in video. Il personaggio mancava a The bold and the Beautiful dal 2016, quando BRIDGET fu protagonista di una breve visita alla madre e al fratello Rick. ...