Beach Volley – Tutto pronto per le Kinderiadi Trofeo delle Regioni

Beach Volley : Under 16 - Hanni-Schieder e Sambin-Azzolin sono Campioni d'Italia : BRUNICO, BOLZANO,- Assegnati a Brunico i primi titoli nazionali della neonata categoria Under 16 di Beach Volley . L'edizione di debutto del Campionato Italiano per i Beacher più giovani, disputata ...

Beach Volley - World Tour 2019. Parte da Siofok in Ungheria la corsa verso Tokyo 2020. Già in calendario nove tornei e c’è il King of the Court! : L’estate sta finendo ma il Beach volley mondiale non va in ferie mai. Si è chiusa da due giorni la stagione internazionale del 2018 con le Finali di Amburgo e già si Parte per il 2019, anno decisivo per la corsa alla qualificazione olimpica. Sono già nove gli appuntamenti in calendario per il World Tour della prossima stagione, alcuni dei quali 3 o 4 Stelle con già tanti punti preziosi in palio e il torneo più atteso sarà quello di Las ...

Mizuno Beach Volley Marathon : tutto pronto per la 22ª edizione : 22ª edizione della Mizuno Beach Volley Marathon: il più partecipato evento Open della specialità nel mondo torna a Bibione. Attesi al secondo appuntamento stagionale oltre 3000 iscritti tra professionisti e appassionati Dopo l’esplosiva edizione di maggio, con 2.800 squadre iscritte, più di 12.000 atleti ed un totale di quasi 25.000 partecipanti, torna a settembre il secondo appuntamento della Mizuno Beach Volley Marathon. Il 14-15-16 ...

I benefici del Beach Volley (secondo Alex Ranghieri) : Abbronzatura, divertimento, uomini e donne mezzi nudi, alto consumo di calorie e miglioramento del fisico. È il paradiso? Forse, chi lo sa, ma sulla terra è il beach volley. Le vacanze per molti sono sinonimo di riposo. Ma dopo uno, due, tre giorni trascorsi a rosolare, è normale voler fare qualcosa di più dinamico. Il beach volley è un evergreen degli sport da spiaggia e i vantaggi per il corpo sono molti. Dopo le Olimpiadi del 2016, in molti ...

Tra pesi - piscina - palla e Beach Volley è scattata l'avventura della nuova Consar : Foto di gruppo per il tecnico Gianluca Graziosi e i giocatori della Consar Ieri, domenica 19 agosto, è iniziata la nuova avventura del Porto Robur Costa, targato Consar , con il primo incontro della ...

Beach Volley - Europei Under 18 Brno. Svezia e Germania sul tetto del Vecchio Continente : Svezia a sorpresa tra gli uomini, Germania, molto meno sorprendente, tra le donne: questo il verdetto del campionato Europeo Under 18 che si è concluso oggi a Brno in Repubblica Ceca. In campo maschile i nuovi campioni continentali giovanili sono gli svedesi Jonathan Hellvig e David Ahman che in finale hanno spento il sogno con un secco 2-0 (21-18, 21-10) dei padroni di casa cechi Trousil/Vodicka, coppia che aveva eliminato negli ottavi gli ...

BPER Beach Volley Italia Tour 2018 - Cesenatico. Benzi/Bertoli e Colombi/Breidenbach si prendono tutto nella tappa finale : Benzi/Bertoli in campo maschile e Colombi/Breidenbach mettono il sigillo al terzo BPER Banca Beach Volley Italia Tour vincendo l’ultima delle sei tappe che si è conclusa oggi sulla spiaggia libera di Cesenatico. Un torneo femminile di altissimo livello, vera e propria anteprima di ciò che accadrà nelle prossime due settimane prima a Caorle con la coppa Italia e poi a Catania con la finale tricolore, un torneo maschile che non ha lesinato ...

Beach Volley - World Tour 2018 Finali Amburgo. Agatha/Duda riportano in alto il Brasile : Sono Agatha/Duda le regine del World Tour. La coppia carioca regala così un sorriso al Brasile in una stagione piuttosto avara di soddisfazioni per il Beach volley verde-oro, soprattutto al maschile. Nella giornata conclusiva delle Finali di Amburgo Agatha/Duda si sono imposte in semifinale 2-0 (31-29, 21-18) nel derby carioca contro le connazionali Maria Antonelli/Carol al termine di una sfida spettacolare. Nell’altra semifinale grande ...

Beach Volley - World Tour 2018 Finali Amburgo. Mol/Sorum imbattibili : è Norwegian Power anche in Germania : Non c’è storia. I norvegese Mol e Sorum sono i grandi dominatori della stagione 2018. La coppia norvegese, dopo i Major Series di Gstaad e Vienna e l’Europeo olandese, si aggiudica anche le Finali del World Tour ad Amburgo, compiendo una vera e propria impresa titanica. Mai prima d’ora, infatti, una coppia era riuscita ad aggiudicarsi tre dei quattro tornei più importanti della stagione da quando è stato istituito il nuovo ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Cesenatico. Tanto spettacolo e poche sorprese : oggi le finali dell’ultima tappa : poche sorprese nella prima giornata della tappa conclusiva del BPER Banca Beach volley Italia Tour che, sulla sabbia di Cesenatico, ha regalato spettacolo ed emozioni, premiando i grandi favoriti della vigilia. In campo femminile promettono Tanto le due semifinali vincenti in programma domani: da una parte la coppia della Nazionale Zuccarelli/Traballi e le vincitrici della tappa di San Benedetto del Tronto Colzi/Lantignotti e dall’altra le ...

Beach Volley : Europei Under 18 - le coppie italiane vanno avanti : BRNO, REPUBBLICA CECA,- Nei campionati Europei Under 18 in corso di svolgimento a Brno avanzano entrambe le coppie azzurre in gara che si sono qualificate ai sedicesimi di finale. Nel tabellone ...

Beach Volley : Finals World Tour - eliminati Lupo-Nicolai : AMBURGO, GERMANIA,- Si conclude ai quarti di finale la corsa di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nelle Finals del World Tour in corso di svolgimento ad Amburgo . Nella serata di ieri gli azzurri si sono ...

Beach Volley - Europei Under 18 Brno. Padroni di casa troppo forti : doppio nono posto per gli azzurri : Si ferma davanti a due coppie della Repubblica Ceca padrona di casa la corsa delle due coppie azzurre impegnate ai campionati Europei Under 18 di Brno. E’ nono posto sia per Costabile/Ditta in campo maschile che per Viscovich/Frascio in campo maschile: risultato da non disprezzare per due coppie che per la prima volta in carriera si affacciavano ad un palcoscenico internazionale e sono uscite di scena a testa alta senza mai smettere di ...

