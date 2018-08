Bayern Monaco | Boateng-PSG non è ancora chiusa

Juventus - attenta al Bayern Monaco : occhi su Dybala! : I bavaresi hanno individuato nella Joya il profilo perfetto su cui puntare nel prossimo calciomercato

'Il Bayern Monaco pensa a Dybala per il 2019' : Monaco, Germania, - Antoine Griezmann è il sogno del Bayern Monaco per il 2019: secondo la 'Bild' il club tedesco è pronto a qualsiasi sforzo per acquistare l'attaccante francese dell'Atletico Madrid, ...

Juventus - il Bayern Monaco prepara il colpo Dybala : pronti 100 milioni : colpo Dybala- Secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi di “Bild“, il Bayern Monaco sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Juventus rappresenta la seconda scelte nelle gerarchie tedesche dopo il difficile e complicato affare Griezmann. La società tedesca sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da […] L'articolo Juventus, il Bayern ...

Il Bayern Monaco prepara già il colpo per la prossima stagione : contatti con Griezmann : Bayern Monaco alle prese con la nuova stagione pur senza aver messo a segno colpi d’altissimo profilo durante l’estate Dopo un mercato senza grandi acuti, il Bayern Monaco sta studiando le mosse future per portare in Germania un top player. A quanto riporta il tabloid tedesco ‘Bild’, i bavaresi sono pronti a una offerta monstre per ingaggiare il prossimo anno il fantasista dell’Atletico Madrid, Antoine ...

Bayern Monaco - allarme francese per Boateng : il presidente Hoeness conferma l’interesse del Psg : Il club bavarese ha fissato una cifra non inferiore ai 50 per cedere il proprio difensore, su cui c’è il Paris Saint-Germain C’è solo una opzione per un eventuale addio del difensore tedesco del Bayern Monaco Jerome Boateng, il Paris Saint Germain, a chiarirlo è il presidente del club campione di Germania, Uli Hoeness. Per la cessione del difensore 29enne il Bayern Monaco ha fissato una cifra non inferiore ai 50 milioni di ...

Bayern Monaco - il piano per Arp : L'edizione odierna di Sport Bild svela il piano del Bayern Monaco per Jann-Fiete Arp : l'attaccante classe 2000 doveva arrivare subito in Baviera, invece ha rinnovato fino al 2020 con l' Amburgo raggiungerà il Bayern dopo ...

Bayern Monaco in ansia per Alaba : problemi al ginocchio : David Alaba, difensore del Bayern Monaco, alle prese con un problema al ginocchio che preoccupa il tecnico bavarese Kovac Infortunio al ginocchio per il difensore del Bayern Monaco, David Alaba, costretto a uscire dal campo anzitempo nella vittoria ottenuta ieri sera dai bavaresi per 5-0 contro Eintracht Francoforte in Supercoppa di Germania. Le analisi strumentali a cui si è sottoposto il nazionale austriaco hanno escluso un ...

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco 0-5 : tripletta di Lewandowski - nel finale Coman e Thiago : Vendetta e riscatto. Il Bayern Monaco vince la Supercoppa di Germania battendo 5-0 l'Eintracht di Francoforte in trasferta. Decisivo Robert Lewandowski, autore di una tripletta, 21', 26' e 54',, la ...

Pronostico Eintracht Francoforte vs Bayern Monaco - Supercoppa di Germania 12-8-2018 e Analisi : Supercoppa di Germania, Finale, Analisi e Pronostico di Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, domenica 12 agosto 2018. Primo trofeo per Kovac alla guida dei bavaresi? Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, domenica 12 agosto. Grande attesa per la finale di Supercoppa di Germania, il primo evento che aprirà ufficialmente la stagione alla Commerzbank-Arena di Francoforte. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano ...

Jerome Boateng rompe con il Bayern Monaco : vuole il Psg : Niente Manchester United, Jerome Boateng ha scelto il Psg. Lo scrive oggi ‘Le Parisien’, secondo cui il passaggio del centrale tedesco del Bayern Monaco alla corte di Thomas Tuchel dovrebbe essere cosa fatta e manca solo l’accordo formale tra i due club. Legato ai bavaresi fino al giugno del 2021, Boateng dovrebbe arrivare a Parigi per 45 milioni di euro.L'articolo Jerome Boateng rompe con il Bayern Monaco: vuole il Psg ...

Jerome Boateng via dal Bayern Monaco? Tutta colpa del rapper Jay-Z : il retroscena è clamoroso : Jerome Boateng potrebbe lasciare il Bayern Monaco a causa delle sue collaborazioni musicali con il rapper Jay-Z: il legame fra i due non sarebbe andato giù a Rummenigge Jerome Boateng, fratello di Kevin Prince Boateng del Sassuolo, potrebbe lasciare il Bayern Monaco per una questione… musicale! Da diversi anni infatti, il centrale tedesco ha intrapreso prima un’amicizia e poi una stretta collaborazione musicale con il rapper ...

Bayern Monaco - Robert Kovac vice del fratello Niko in panchina : è costato un euro : Una vita insieme. Niko e Robert, fratelli inseparabili già in campo dove hanno condiviso le maglie di Bayer Leverkusen e di Bayern Monaco. Poi la storia insieme anche in panchina. Niko Kovac capo ...

Calciomercato Inter – Sfuma l’affare Vidal : l’ex juventino al Barcellona - accordo raggiunto col Bayern Monaco : Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Barcellona: accordo raggiunto tra il club blaugrana e il Bayern Monaco Niente da fare per l’Inter: la trattativa per Arturo Vidal non è andata a buon fine. Il club nerazzurro aveva puntato sul centrocampista cileno, ma l’ex juventino inizierà una nuova avventura in Spagna, tra le fila del Barcellona. La squadra spagnola ha infatti annunciato pochi minuti fa di aver raggiunto l’accordo ...