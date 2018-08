Battlefield 5 | la modalità battle royale non sarà realizzata da DICE

eurogamer

: Battlefield 5: la modalità battle royale del gioco non sarà realizzata da DICE #Battlefield5 - Eurogamer_it : Battlefield 5: la modalità battle royale del gioco non sarà realizzata da DICE #Battlefield5 - Lauralink2me : Battlefield V, trailer Gamescom 2018: Rilasciato per la gamescom 2018 un nuovo trailer di Battlefield V, che rivela… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Siamo tutti curiosi di sapere qualcosa sulla fatidica, volenti o nolenti infatti questa è la moda del momenti e le leggi del mercato vogliono che anche i titoli più blasonati si debbano conformare ad unache da sola ha fatto la fortuna di interi titoli.Ebbene arriva la conferma che ildi5, oltre che non disponibile al momento de lancio (lanciata successivamente con un aggiornamento) noninoltre sviluppata dastessa. Come riporta VG247 lo rivela su Reddit il Global community leader per i titoli Star Wars di EA, Ben Walke. Egli afferma infatti chenon sta direttamente lavorando allo sviluppo della, e che questa sia di fatto sotto le mandi di uno studio diverso, per il momento avvolto nell'ombra.E' probabile che lo sviluppo possa essere ripreso in mano dauna volta lanciato il gioco, ma si tratta ...