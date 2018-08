Basket – Italia ko ad Anglet | Francia troppo forte nella prima amichevole per le azzurre

Basket femminile : Italia ampiamente sconfitta in terra di Francia - domani si replica : L’Italia perde il primo dei due incontri che la vede opposta alla Francia in quel di Anglet. Le azzurre sono sconfitte con un netto 43-74 da quella che si prefigura come una delle formazioni favorite per il podio dei venturi Mondiali che si svolgeranno a Tenerife, in Spagna. Per le azzurre, solo Caterina Dotto è costante in fase realizzativa (19 punti), mentre le francesi in doppia cifra ne mandano tre, col picco dei 19 di Sandrine Gruda ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : definiti gli ottavi di finale. Per l’Italia c’è l’Argentina : Si sono conclusi oggi gli incontri dei gironi ai Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Al termine delle partite, è emersa l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale: si tratta dell’Argentina, arrivata terza per classifica avulsa nel girone D. L’incontro si svolgerà alle ore 14. Nel roster dell’Argentina c’è Adolfo Berdun, che è stato finora il quinto miglior realizzatore ...

Basket - seconda amichevole per la Nazionale italiana femminile : ad Anglet va in scena il match con la Francia : Domani ad Anglet va in scena il match Francia-Italia con inizio alle ore 19.00, Elisa Penna raggiunge le Azzurre in raduno A meno di 48 ore dal successo di Vicenza su Wake Forest, la Nazionale femminile torna in campo domani ad Anglet (Francia) per la prima delle due sfide alle padrone di casa. Le Azzurre hanno volato da Venezia su Bilbao, per poi spostarsi in pullman nella località francese. In Italia sono rimaste Giorgia Sottana, Martina ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : è spettacolo Italia ad Amburgo - Turchia nettamente superata e secondo posto nel girone agguantato : Successo di grande valore per l’Italia ai Mondiali di Basket in carrozzina. Gli azzurri hanno superato la Turchia, detentrice del titolo europeo, col punteggio di 69-52 e si sono così assicurati il secondo posto nel girone C, in attesa di conoscere l’avversaria degli ottavi di finale, che non si saprà prima di domani. Pur mandando solo sette giocatori in campo, Carlo Di Giusto ne ha ricavato quattro prestazioni da doppia cifra, con ...

Basket - l’incasso di Italia-Wake Forest University devoluto per un fine nobile : A Vicenza, Italia-Wake Forest University 74-37. Francesca Pan la miglior marcatrice con 18 punti e 6 triple. Incasso interamente devoluto alla Lega Italiana contro i tumori A Vicenza, la Nazionale Femminile ha superato in amichevole Wake Forest University (74-37), il College di Elisa Penna che da lunedì si aggrega al raduno Azzurro in vista della trasferta in Francia. La miglior marcatrice dell’Italia è stata l’esordiente Francesca Pan con ...

Basket femminile : l’Italia supera la Wake Forest University a Vicenza - Francesca Pan e Olbis Andrè sugli scudi : Successo facile per l’Italia nel primo impegno amichevole di questo mese di agosto. La nazionale azzurra, guidata da Marco Crespi, ha superato con un roboante 74-37 la Wake Forest University di Elisa Penna, che dopo l’incontro, in cui ha messo a segno 8 punti, si è unita al raduno azzurro. Per l’Italia buone prestazioni da parte di Francesca Pan (18 punti), Olbis Andrè (15) e Caterina Dotto (13). L’incontro ha avuto ...

