Basket femminile | Italia ancora sconfitta in Francia | ma ci sono miglioramenti

Basket – Nazionale femminile - Italia ko con la Francia : La Nazionale femminile di Basket rimedia il secondo ko consecutivo in amichevole Ad Anglet, la Nazionale femminile è stata sconfitta dalla Francia (74-53) anche nella seconda delle due amichevoli che le Azzurre hanno giocato con la formazione transalpina vice-campione d’Europa. Per la squadra allenata da Marco Crespi la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 15 punti, in doppia cifra anche Olbis Andre (13) e Francesca Dotto (11). ...

Basket femminile : Italia ampiamente sconfitta in terra di Francia - domani si replica : L’Italia perde il primo dei due incontri che la vede opposta alla Francia in quel di Anglet. Le azzurre sono sconfitte con un netto 43-74 da quella che si prefigura come una delle formazioni favorite per il podio dei venturi Mondiali che si svolgeranno a Tenerife, in Spagna. Per le azzurre, solo Caterina Dotto è costante in fase realizzativa (19 punti), mentre le francesi in doppia cifra ne mandano tre, col picco dei 19 di Sandrine Gruda ...

Basket Nazionale Femminile - Pan stende Wake Forest : ROMA - A Vicenza, la Nazionale Femminile ha superato in amichevole Wake Forest University, 74-37,, il College di Elisa Penna che da domani si aggrega al raduno Azzurro in vista della trasferta in ...

Basket - seconda amichevole per la Nazionale italiana femminile : ad Anglet va in scena il match con la Francia : Domani ad Anglet va in scena il match Francia-Italia con inizio alle ore 19.00, Elisa Penna raggiunge le Azzurre in raduno A meno di 48 ore dal successo di Vicenza su Wake Forest, la Nazionale femminile torna in campo domani ad Anglet (Francia) per la prima delle due sfide alle padrone di casa. Le Azzurre hanno volato da Venezia su Bilbao, per poi spostarsi in pullman nella località francese. In Italia sono rimaste Giorgia Sottana, Martina ...

Basket femminile : l’Italia supera la Wake Forest University a Vicenza - Francesca Pan e Olbis Andrè sugli scudi : Successo facile per l’Italia nel primo impegno amichevole di questo mese di agosto. La nazionale azzurra, guidata da Marco Crespi, ha superato con un roboante 74-37 la Wake Forest University di Elisa Penna, che dopo l’incontro, in cui ha messo a segno 8 punti, si è unita al raduno azzurro. Per l’Italia buone prestazioni da parte di Francesca Pan (18 punti), Olbis Andrè (15) e Caterina Dotto (13). L’incontro ha avuto ...

Basket femminile - cinque partite amichevoli per l’Italia nelle prossime due settimane : La nazionale italiana di Basket femminile si lancia in un mese di agosto che la vedrà impegnata in cinque incontri amichevoli tra Vicenza, Anglet (Francia) e La Spezia. Le partite serviranno per dare forma a quella parte della squadra che verrà poi portata nei due incontri decisivi per la qualificazione agli Europei 2019, che si disputeranno a novembre. Le azzurre, che si stanno allenando alla Ghirada di Treviso sotto la guida di Marco Crespi, ...

Basket - la Nazionale femminile torna in campo : sfiderà la Wake Forest University di Elisa Penna : torna in campo la Nazionale femminile, a Vicenza domani le azzurre se la vedranno contro Wake Forest University alle ore 20.30 Sei mesi e quattro giorni dopo il successo ottenuto a Pavia sulla Macedonia, domani torna protagonista la Nazionale femminile. La squadra di Marco Crespi affronta a Vicenza (Palasport di via Goldoni, ore 20.30) Wake Forest University, il College di Elisa Penna che domani scenderà in campo contro l’Italia prima di ...

Calendario Serie A1 Basket femminile 2018-2019 : le date e il programma delle X giornate e dei play-off : Partirà sabato 6 ottobre con il classico Opening Day il campionato italiano di basket femminile. Rispetto allo scorso anno saranno dodici le squadre partecipanti alla massima Serie del torneo nazionale e difende il titolo il Famila Schio, che ha superato nella finale dello scorso anno la Virtus Eirene Ragusa. La prima giornata si disputerà su due giorni e tutte le partite si disputeranno a Torino. L’ultima giornata di regular season verrà ...

Basket 3×3 - Europei : sorteggiati i gironi. Italia presente nel torneo femminile e inserita assieme a Ungheria e Belgio : Sono stati resi noti i gruppi della FIBA Europe Cup 3×3, che altro non è che la denominazione degli Europei di Basket 3×3. Nella manifestazione, che si svolgerà a Bucarest, Romania, dal 14 al 16 settembre, l’Italia è presente con la sola nazionale femminile, qualificatasi con le stesse quattro giocatrici che hanno vinto il titolo mondiale a Manila nello scorso giugno. Le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo D, assieme ...

Basket – Europeo Under 16 Femminile al via in Lituania : domani l’esordio dell’Italia contro l’Ungheria : Parte l’Europeo Under 16 Femminile al via a Kaunas. domani l’esordio delle Azzurre contro l’Ungheria Dal 17 al 25 agosto la Nazionale Under 16 Femminile giocherà il Campionato Europeo a Kaunas, in Lituania. L’Italia è stata sorteggiata nel girone C insieme a Ungheria, Polonia e Croazia e incrocia poi nella seconda fase il gruppo composto da Germania, Lituania, Danimarca e Russia. l’esordio delle Azzurre avverrà venerdì 17 agosto ...

Vicenza ItalBasket City – Sabato l’Italia femminile contro Wake Forest University : l’incasso sarà devoluto per una buona causa : Vicenza è sempre “Italbasket City”, la femminile dopo la Sperimentale. Azzurre contro Wake Forest University Sabato 18 agosto (ore 20.30). Incasso interamente devoluto alla Lega Italiana contro i tumori Dopo le quattro partite giocate e vinte dalla Nazionale Sperimentale di Meo Sacchetti, a Vicenza è arrivato il momento delle Azzurre. Sabato 18 agosto la squadra allenata da Marco Crespi affronterà Wake Forest University (Palasport di via ...

Basket femminile - Europei Under 18 : Italia eliminata agli ottavi di finale dalla Germania : Finisce agli ottavi di finale il cammino dell’Italia negli Europei Under 18 di Basket femminile. Le azzurrine sono state sconfitto dalla Germania con il punteggio di 67-47 ed ora dovranno affrontare le sfide per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto. Una partita difficile per l’Italia con nessuna giocatrice che è riuscita a raggiungere la doppia cifra. Le migliori marcatrici sono state Giulia Ianezic e Alice Gregori con 7 punti; ...