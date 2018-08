Baseball | semifinali playoff Serie A1 | l’UnipolSai Bologna è la prima finalista | Nettuno

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Bologna batte ancora Nettuno e va sul 2-0 - ma che brividi! : Per un bel po’ era sembrata una passeggiata, per l’UnipolSai, dopo che di nuovo il Città di Nettuno era andato per primo in vantaggio, e poi era stato raggiunto e superato, con i bolognesi ad andare di fuoricampo. Dopo il Martinez (e Crepaldi) di venerdì sera, in gara-due Frignani aveva trovato un Rivero capace di tenere a due valide (sette strikeout) l’attacco laziale, per un totale di cinque nei suoi primi 16 turni al Falchi. ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Rimini pareggia la serie contro Parma dopo quattro ore di lotta : Rimini pareggia la serie, vincendo 8-4 una partita di quattro ore, completamente diversa da quella di venerdì. Alla vigilia di questa semifinale si ipotizzava che Parma poteva trovare qualche problema quando Poma fosse stato inevitabilmente costretto a chiamare in causa i propri rilievi. Detto e fatto, anzi confermato. dopo un inizio comunque non certo brillante di Garcia, già utilizzato due volte in questa serie, Pomponi ha impiegato 45 lanci ...

Baseball - Semifinali playoff Serie A1 : tutto facile per Bologna in gara1 - Nettuno ampiamente superata : Solo tre valide sui lanci di Jorge Martinez nelle prime sette riprese, e nessuna su Crepaldi: è così che il Città di Nettuno non c’è via di scampo. Nettissimo il 10 a 1 per l’UnipolSai in gara-uno della Serie di semifinale, dopo l’effimero e momentaneo 1 a 0 ospite al 2°. Al cambio di campo i bolognesi hanno capovolto immediatamente la situazione, pareggiando con una volata di Lampe e andando via a suon di extrabase (doppi di ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Parma sorprende Rimini a domicilio e va in vantaggio nella serie : La prima sorpresa dei play-off 2018 arriva dallo Stadio dei Pirati, con Parma che passa 5-3. Beh, sorpresa fino a un certo punto, perché quando sul monte c’è un pitcher come Casanova, si parte da zero. Anzi, a dire la verità si parte da tre, i punti che la squadra di Poma produce al primo inning grazie a una gran legnata di Sambucci finita ben oltre la recinzione. Due cose balzano subito all’occhio in questa garauno: primo, i ducali sono ...

Baseball - Serie A1 2018 : Bologna-Nettuno e Rimini-Parma saranno le semifinali scudetto : Sarà dunque Bologna-Nettuno e Rimini-Parma la doppia semifinale al via venerdì prossimo, antipasto di quella finale scudetto il cui prologo potrebbe anche essere andato in onda questo fine settimana al Falchi e allo Stadio dei Pirati. Classifica di regular season e profondità del roster direbbero che Bologna e Rimini sono destinate a ritrovarsi in finale, ma addentrarsi nei pronostici nel Baseball è assai rischioso. Le due regine della fase ...