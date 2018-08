Bari | De Laurentiis scatenato | “presto in Serie A | ecco il nuovo allenatore” | tutto anche

Bari - De Laurentiis fissa l'obiettivo : 'Tornare in A rapidamente' : Il Bari di Aurelio De Laurentiis è partito ufficialmente oggi al San Nicola. Il patron ha presentato la dirigenza - il figlio Luigi sarà il presidente, Matteo Scala il club manager, Luigi Cornacchini ...

De Laurentiis - auguri di Ferragosto ai tifosi di Napoli e Bari : ROMA - 'Buon Ferragosto ai 40 milioni di tifosi e ai 120 milioni di simpatizzanti del Napoli in Italia e nel mondo, da parte mia e di tutta la società'. Come di consueto, Aurelio De Laurentiis usa i ...

Bari - De Laurentiis punta su Castori : ecco l'offerta : Il Bari di De Laurentiis ha deciso di puntare su Fabrizio Castori per la rinascita. Come scrive la Gazzetta dello Sport , è stato proposto all'ex Carpi e Cesena un ricco biennale.

Calcio serie D: Bari-Bitonto di Coppa Italia, il 26 agosto il debutto dei biancorossi di De Laurentiis La vincente affronterà l'Altamura.

Bari in C - De Laurentiis non molla - : L'Ssc Bari viaggia verso l'iscrizione alla prossima Serie D. Ma non è ancora sicuro di disputarla. Dopo aver ridato vita al calcio nel capoluogo pugliese, a seguito della mancata iscrizione alla Serie ...

Bari - schermaglie De Laurentiis-Sibilia : NAPOLI, 4 AGO - "Il Bari riparte dalla serie D perché Sibilia è un politico, non gliene frega niente della città. Pensa a confermare i propri voti per avere una grande possibilità di rappresentanza". ...

Bari - De Laurentiis : 'Speriamo nel ripescaggio - ma il presidente della D prova a trattenerci' : Il presidente del Napoli , e propietario del Bari , Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione legata al ripescaggio in Serie C del club pugliese. Queste le sue dichiarazioni: 'Non sappiamo ancora cosa sta accadendo nella Lega Dilettanti e in quella di C. Potrebbe esserci ...

Bari - De Laurentiis lancia la bomba : “possibile il ripescaggio in C” : Inizia un nuovo progetto in casa Bari, in particolar modo il club dopo il fallimento è finito nelle mani del presidente De Laurentiis, il numero uno del cub lancia la bomba ripescaggio in Serie C ai microfoni di Sky Sport: “sto lavorando su due fronti: da un lato c’è il Napoli che mi sta nel cuore mentre dall’altro c’è il Bari, una nuova entità tutta da costruire nel momento in cui non sappiamo ancora cosa sta ...

De Laurentiis nuovo re di Bari. Preleva la squadra pugliese per riportarla in A : Auguri ai 40 milioni di tifosi sparsi nel mondo, alcuni dei quali hanno un concetto che nel calcio non esiste più'.

Bari a De Laurentiis - Lotito : 'E' stata una scelta politica!' : Quella del sindaco è stata una scelta politica. Anche per il Bari ci ho messo la faccia, costituendo una società. C'è rammarico per un comportamento che non ritengo adeguato al mio ruolo. Ero qui ...

Il Bari è di De Laurentiis - Quagliarello : “è una buona notizia” : “Da tifoso del Napoli che ha Bari nel cuore, ritengo che l’acquisizione della squadra cittadina da parte della famiglia De Laurentiis sia una buona notizia”. Lo afferma in una nota il senatore Gaetano Quagliariello, leader di ‘Idea’ e presidente del Napoli Club Parlamento. “La si puo’ pensare come si crede sulle scelte del presidente De Laurentiis – prosegue -, ma e’ impossibile negare ...

Il Bari a De Laurentiis - la delusione dei tifosi azzurri : «Perché non ha comprato Cavani?» : Ai tifosi napoletani l?acquisto del Bari da parte di Aurelio De Laurentiis proprio non è andato giù. La delusione è tangibile nelle parole dei sostenitori delusi...