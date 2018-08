Autostrade | piano 500mln con mezzi propri

Ponte Morandi Genova - cda Autostrade : via libera a piano da 500 milioni : In particolare, si legge in una nota, ci saranno iniziative a supporto delle famiglie colpite dalla tragedia, per la ricostruzione del Ponte, "in 8 mesi",, per la viabilità di Genova e la sospensione ...

Autostrade : piano da 500 mln con mezzi propri per crollo ponte : Il cda condivide la prima lista di iniziative annunciate sabato scorso a Genova a supporto famiglie, ricostruzione ponte, viabilità e sospensione pedaggi in alcune tratte - Un minuto di silenzio per ...

Il piano di Autostrade : 500 milioni finanziati con mezzi propri per aiuti alle famiglie - viabilità e ricostruzione del ponte : Il cda ha condiviso «la prima lista di iniziative (per una stima preliminare di 500 milioni di euro finanziati con mezzi propri) già annunciata nel corso della conferenza stampa di sabato a Genova». In particolare, si legge in una nota, ci saranno iniziative a supporto delle famiglie colpite dalla tragedia, per la ricostruzione del ponte, per la vi...

“Un piano Marshall sui ponti - Autostrade collabori”. Parla Dell’Orco : Roma. La linea è tracciata, indietro non si torna. Almeno, questo richiede la tattica: ché se di bluff si tratta, bisogna comunque mantenere la faccia dura, lo sguardo inflessibile. “Il ministro Toninelli lo ha ribadito: di fronte a un disastro simile, non si può fare finta di niente”. Michele Dell’

'Un piano Marshall sui ponti - Autostrade collabori'. Parla Dell'Orco : Roma . La linea è tracciata, indietro non si torna. Almeno, questo richiede la tattica: ché se di bluff si tratta, bisogna comunque mantenere la faccia dura, lo sguardo inflessibile. "Il ministro ...

Ponte Morandi - Il piano dinterventi di Autostrade per lItalia : Dopo diversi giorni di quasi silenzio, durante i quali la società si è limitata a diffondere scarni comunicati dal contenuto prevalentemente tecnico, i vertici di Autostrade per lItalia, azienda che gestisce in regime di concessione il tratto comprendente il Ponte Morandi, hanno indetto a Genova una conferenza stampa per rendere noto il piano di azioni elaborato a seguito del tragico crollo. A intervenire sono stati il presidente della società ...

Le scuse di Autostrade e il piano per Genova : «In otto mesi può riavere il ponte» : «Mi scuso se non siamo stati capaci di far sentire la vicinanza: abbiamo cercato di lavorare con umiltà per trovare le soluzioni più efficaci». Così Giovanni Castellucci, ad di Autostrade (e di Atlantia) ha iniziato la presentazione del piano studiato dalla società per la città. Insieme a lui il presidente della società, Fabio Cerchiai...

Autostrade - vertici a Genova per annunciare piano di ricostruzione e sostegno a famiglie : Si parla dell'offerta di un piano complessivo per la città, che preveda l'eventuale ricostruzione del ponte, viabilità alternative, e interventi a sostegno dei familiari delle vittime e degli sfollati ...

Oggi pomeriggio il piano Autostrade per le vittime del crollo : Il piano è pronto. Oggi pomeriggio alle 16 i vertici di Autostrade per l’Italia, Cerchiai e Castellucci, annunceranno a Genova una serie di misure a sostengo delle vittime del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto. Così la società del Gruppo Benetton cerca di cambiare il verso di una situazione drammatica che ha portato, fra l’alto, il gov...

Oggi pomeriggio il piano Autostrade per le vittime del crollo : Il piano è pronto. Oggi pomeriggio alle 16 i vertici di Autostrade per l'Italia, Cerchiai e Castellucci, annunceranno a Genova una serie di misure a sostengo delle vittime del crollo del Ponte Morandi ...

Ricostruzione e aiuti - ecco il piano di Autostrade dopo il crollo di Genova : La lettera, già annunciata dal ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, è partita ieri. Una richiesta di chiarimenti ad Autostrade sul crollo del ponte di Genova alla quale la società dovrà ...

Crollo Ponte Genova : Autostrade studia un piano di interventi : Autostrade per l’Italia, Atlantia ed Edizione Holding pensano di realizzare un piano di interventi per la zona colpita dal Ponte Morandi a Genova, per le famiglie delle vittime e per coloro che hanno subito danni alle proprie abitazioni. E’ quanto emerso, secondo quanto risulta all’ANSA, al termine di una riunione svoltasi a Milano tra i vertici delle tre società. La riunione si e’ svolta stamane e vi hanno partecipato ...

Autostrade A24-A25 - per il Ministero “non accoglibile” il Piano Economico da 3 miliardi di Toto : L'Aquila - La proposta di Piano Economico Finanziario da 3 miliardi di euro proposto da Autostrada dei Parchi del gruppo Toto per le Autostrade A24 e A25 è stato ritenuto “non accoglibile” dal Ministero delle Infrastrutture. Il Piano dovrebbe contenere tutte le azioni previste (nuove opere; manutenzioni ecc.) magari in cambio di un eventuale prolungamento della concessione. L’informazione è contenuta in una nota dell’infinita saga ...

Autostrade - TORNANO I TUTOR DA DOMANI : ESODO ESTIVO AL VIA/ Attivazione in 22 tratte - piano Viabilità Italia : ESODO ESTIVO: bollino nero 4 e 11 agosto sulle AUTOSTRADE. Bollettino traffico per i primi 2 weekend del mese. Bollino rosso invece per il 28 e 29 luglio, nonché per Ferragosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:16:00 GMT)