Autostrade | Governo diviso sull’ipotesi nazionalizzazione

Autostrade - il governo si spacca. Giorgetti : no alla gestione statale : ... che permetta maggior incisività politica. Tre i punti elencati, su cui hanno già tentato fallimentari interventi i precedenti governi,: l'elezione diretta del presidente della Repubblica, il ...

Ponte Morandi - l'indiscrezione sulle concessioni ad Autostrade : così il governo eviterà le multe : Dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova che ha ucciso 43 persone, il governo vuol passare dalle parole ai fatti sulle concessioni ad Autostrade per l'Italia. La strada migliore e meno indolore per ...

Le tre ipotesi al vaglio del governo per nazionalizzare le Autostrade : L'affidamento della gestione ad Anas, la creazione di una Newco nuova di zecca o l'arrivo di un commissario. Sono queste le tre strade al vaglio del governo per la nazionalizzazione della rete autostradale. Una linea su cui i Cinque Stelle tengono il punto, spalleggiati dal premier Giuseppe Conte. Ma la Lega frena...

Le tre strade al vaglio del governo per nazionalizzare le Autostrade : L'affidamento della gestione ad Anas, la creazione di una Newco nuova di zecca o l'arrivo di un commissario. Sono queste le tre strade al vaglio del governo per la nazionalizzazione della rete autostradale. Una linea su cui i Cinque Stelle tengono il punto, spalleggiati dal premier Giuseppe Conte, nonostante il freno di una parte dei leghisti...

Atlantia calo in Borsa/ Azioni a -8 - 9%. Governo diviso su nazionalizzazione Autostrade : Atlantia in Borsa fa registrare un nuovo calo. Pesano le dichiarAzioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad autostrade per l'Italia(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:49:00 GMT)

L'ipotesi di nazionalizzare Autostrade divide la Lega e il governo : Salvini dice sì - ma Giorgetti frena : L'ipotesi di nazionalizzare Autostrade divide il governo e il Carroccio. Da un lato c'è il vicepremier Salvini che ai microfoni di Agorà dice: «Studiando i bilanci di Autostrade, sì. Io sono a favore ...

Governo avanti per togliere concessione ad Autostrade : Il ministro Toninelli: 'La nazionalizzazione conviene'. Salvini conferma: 'Iter per caducazione avviata' -

Il governo e Autostrade sapevano del problema al ponte Morandi - dice l’Espresso : È scritto nel verbale di una riunione che si tenne l'1 febbraio; ma scelsero comunque di non limitare il traffico The post Il governo e Autostrade sapevano del problema al ponte Morandi, dice l’Espresso appeared first on Il Post.

Consigli non richiesti al governo su Ponte Morandi - Gronda e Autostrade per l'Italia : Non mancano in Italia e nel mondo imprese di costruzioni con l'esperienza e le spalle abbastanza larghe da assumersi impegni vincolanti anche sui tempi di realizzazione. Questo sarebbe il segnale di ...

Il governo : 'Fondi promessi da Autostrade non bloccano avvio decadenza. Ora gesti concreti' : Il premier Conte: 'Non lasceremo sola Genova e non solo a parole'. Ieri il Cdm ha stanziato 28,5 milioni di euro. Mentre Autostrade ha promesso un ponte d'acciaio in 8 mesi e offerto 500 miliardi per ...

Autostrade : Mezzo miliardo e ponte in otto mesi. Ma il governo attacca : 'No alle elemosine - avanti la revoca' : I vertici della società manifestano cordoglio e vicinanza alle famiglie dei morti e dei feriti, alla città di Genova: 'Ci scusiamo profondamente. Di Maio è chiaro: 'Pretendiamo risarcimenti credibili ...

Il Governo contro Autostrade : perché l’iter di decadenza non esclude altre azioni : La lettera inviata ad Aspi l’altro ieri dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per iniziare l’iter è anche un avvertimento: lo Stato si riserva qualsiasi altra azione per rivalersi sulla società. Per qualsiasi tipo di danno emerga di qui in avanti a cose e persone. Questo allargamento delle azioni possibili sembrerebbe essere “compensato” dal fatto che il Governo limiti la decadenza alla sola tratta ...

Il governo contro Autostrade : perché l’iter di decadenza non esclude altre azioni : La lettera inviata ad Aspi l’altro ieri dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per iniziare l’iter è anche un avvertimento: lo Stato si riserva qualsiasi altra azione per rivalersi sulla società. Per qualsiasi tipo di danno emerga di qui in avanti a cose e persone. Questo allargamento delle azioni possibili sembrerebbe essere “compensato” dal fatto che il governo limiti la decadenza alla sola tratta ...

La lettera con cui il Governo avvia la revoca della concessione ad Autostrade : 'Gravissimo inadempimento' e 'allarme sociale' sono solo alcune delle espressioni usate dal Governo nella lettera con cui è stata avviata la procedura di revoca della concessione ad Autostrade per l'...