Autostrade e Atlantia - doppio cda : “misure sostegno per vittime Genova”/ Ma Conte conferma revoca concessione : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - per Atlantia e Autostrade doppio CdA in vista : Teleborsa, - doppio CdA in vista per Autostrade per l'Italia e Atlantia. I due Board si terranno, rispettivamente, oggi 21 agosto e domani 22 agosto 2018, entrambi alle ore 11:00. I meeting sono stati ...

Crollo Ponte Morandi - per Atlantia e Autostrade doppio CdA in vista : doppio CdA in vista per Autostrade per l'Italia e Atlantia . I due Board si terranno, rispettivamente, oggi 21 agosto e domani 22 agosto 2018, entrambi alle ore 11:00. I meeting sono stati convocati ...

Oggi Cda Autostrade e domani Atlantia : 7.00 I consigli di amministrazione di Autostrade per l'Italia e Atlantia,in merito al crollo di una sezione del ponte Morandi a Genova, si terranno rispettivamente Oggi e domani alle 11. Lo rende noto un comunicato congiunto di Atlantia e Autostrade. Al centro dei Cda le misure di sostegno: "affrontare i disagi causati dal crollo, attraverso la messa in opera delle iniziative già intraprese a favore delle famiglie e del territorio colpito che ...

Atlantia-Autostrade - doppio Cda per la difesa. I manager : "Con noi meno vittime" : In Borsa ieri il titolo è sceso del 4,6%: dal crollo di Genova l'azione ha perso quasi il 30% del valore. Il faro della Consob Il caso Saranno i cda di Autostrade e Atlantia, rispettivamente oggi e ...

Atlantia calo in Borsa/ Azioni a -8 - 9%. Governo diviso su nazionalizzazione Autostrade : Atlantia in Borsa fa registrare un nuovo calo. Pesano le dichiarAzioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad autostrade per l'Italia(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:49:00 GMT)

Autostrade - chi sono gli azionisti di Atlantia? Singapore e la Fondazione Crt soci di Benetton : Chi controlla Autostrade oltre ai Benetton? Se gli azionisti di riferimento di Atlantia, la holding quotata in Borsa che detiene tra l'altro il 100% di Autostrade, è la famiglia di Ponzano Veneto, con ...

Singapore e la Fondazione Crt soci di Benetton in Atlantia - Autostrade - : Chi controlla Autostrade oltre ai Benetton? Se gli azionisti di riferimento di Atlantia, la holding quotata in Borsa che detiene tra l'altro il 100% di Autostrade, è la famiglia di Ponzano Veneto, con ...

Di Maio accusa Letta per i legami con Autostrade. La replica : "Mi sono dimesso dopo l'ingresso di Atlantia nella società spagnola" : "sono entrato nel Consiglio di Abertis alla fine del 2016, quando questa era una società spagnola, e prima che venisse ventilata l'ipotesi di OPA da parte italiana. Mi sono dimesso volontariamente per evitare conflitti d'interesse". Con queste parole Enrico Letta risponde, in una nota pubblicata sul sito Dagospia, a Luigi Di Maio. Il vice premier, nell'ambito della polemica seguita al crollo del ponte Morandi a Genova, aveva affermato: ...

Genova - governo avvia iter per revoca concessione ad Autostrade. Consob indaga su altalena titolo Atlantia : Il governo ha formalmente inoltrato a “Autostrade per l'Italia” la lettera di contestazione che avvia la procedura di decadenza della concessione autostradale, contestando al concessionario che aveva l'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autostrada A10, la grave sciagura che è conseguita al crollo del ponte Morandi di Genova. Lo annuncia in una nota il premier Giuseppe Conte...

Di Maio : 'volontà politica certa. Vogliamo revocare concessione Autostrade'. Atlantia rallenta corsa : "Lo dico chiaramente, c'è una volontà politica certa: Vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l'Italia". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, confermando quanto ha ...

S&P - in negative watch Atlantia e Autostrade per l'Italia : Teleborsa, - Standard and Poor's , ha posto in "negative watch" i rating di Atlantia, Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma. La decisione - si legge in una nota - è stata presa in relazione al ...

S&P - in negative watch Atlantia e Autostrade per l'Italia : Standard and Poor's , ha posto in "negative watch" i rating di Atlantia , Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma. La decisione - si legge in una nota - è stata presa in relazione al crollo del ...

Atlantia (Autostrade) crolla in Borsa - bruciati 4 miliardi. Revoca concessione : «Ci spetta comunque la penale» : I titoli azionari Atlantia (Autostrade) non riescono a far prezzo in avvio di seduta dopo il crollo del Ponte Morandi sull'autostrada A10 in gestione alla controllata Autostrade per l'Italia...