Autostrade di Stato | lite nel governo | siluri di Lega e M5S all' idea di Toninelli

Autostrade allo Stato - il conto è salato : ecco quanto costerebbe : Se la gestione delle Autostrade italiane tornasse allo Stato il costo sarebbe di circa 18 miliardi di euro. Secondo il...

Il crollo di Genova costato la vita a 43 persone : i guai dei tiranti erano noti a Ministero e Autostrade : Che i tiranti del ponte Morandi , crollato nella giornata di martedì 14 agosto, avessero dei problemi era già noto. Un aspetto che emerge dai verbali della riunione del Comitato tecnico amministrativo ...

Giorgetti : Autostrade a Stato? Scettico : "La centralità del Parlamento? Ma il Parlamento non conta più nulla perché non è più sentito dai cittadini elettori, che vi vedono il luogo della inconcludenza della politica - così Giorgetti -. Se ...

Giancarlo Giorgetti frena M5S sulla nazionalizzazione delle Autostrade : Non credo che con Stato funzioni meglio" : Giancarlo Giorgetti frena il Governo da eccessivi passi in avanti sulla nazionalizzazione della rete autostradale. "Non sono molto persuaso che la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza" afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio intervenendo a Rimini al Meeting di CL.Stamattina sulle pagine del Corriere della Sera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, afferma che "conviene nazionalizzare", ...

Ecco quanto costa il ritorno delle Autostrade allo Stato : Roma, 20 ago., askanews, - Il ritorno dello Stato a gestore diretto della rete autostradale, magari attraverso Anas, potrebbe arrivare a costare fino a 18,2 miliardi di euro. Anche mantenendo un ...

Autostrade allo Stato?Salvini : possibile : 10.50 Nazionalzizare Autostrade per l'Italia? "Studiando i bilanci di Autostrade sì". Così il ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, ad Agorà (Rai 3). "Se Autostrade ha incassato 3 mld e oltre dai pedaggi ci si aspetta che la gente non cada (...). All'estero sono gestite in maniera pubblica e addirittura gratuita: non ho ancora abbastanza elementi per dirvi faremo così faremo cosà, ma posso dire che quel che per i governi passati era ...

Genova - Toninelli : "Autostrade - conviene nazionalizzare"/ Caos revoca concessione "meglio pedaggio allo Stato" : Genova, Toninelli su revoca concessione: 'Autostrade, meglio nazionalizzare'. Crollo ponte Morandi, Procuratore Cozzi: 'Stato ha abdicato controllo'.

Toninelli : «Autostrade - nazionalizzare conviene : più sicuri coi pedaggi allo Stato» : Toninelli: la vecchia politica ha abdicato al ruolo di controllore Ma la responsabilità sulla tenuta delle opere è dei privati

Contratto di Autostrade - l'incognita segreto Stato : i pm pronti alla Consulta : Il Contratto di concessione dell'arteria Genova Savona contiene degli omissis per questioni di segretezza.Come riportato dal Messaggero, ora i pm chiedono di avere copia integrale di quella intesa per poterne verificare il contenuto.I decreti che giustificano gli omissis fanno pensare a un vero e proprio segreto di Stato su alcune parti del Contratto. Il pool che svolge le indagini sarebbe quindi costretto ad avviare un'incerta procedura che ...

Cozzi - procuratore Genova : “Stato ha abdicato il controllo”/ Revoca concessione Autostrade : “no indennizzi” : procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Critica a privatizzazione: caso Revoca concessioni Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:20:00 GMT)