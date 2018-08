Autostrade | Di Battista | Pd ci sostenga con la revoca

Autostrade - Di Battista : “Il Pd non vuole la nazionalizzazione solo perché l’ha proposta M5s” : “Cosa c’è di sbagliato nel togliere le concessioni a chi si è arricchito in modo vergognoso a discapito delle tasche e spesso anche della vita di quei cittadini che con le loro tasse hanno permesso la costruzione della rete stradale?”. Si rivolge ai dem Alessandro Di Battista , che sostiene la nazionalizzazione delle Autostrade proposta dal Movimento 5 Stelle. “Avresti voluto – scrive ancora rivolgendosi al Partito ...

Crollo ponte Genova - Di Battista : “Pd dovrebbe sostenerci su nazionalizzazione Autostrade ” : ADi Battista rilancia l'idea della nazionalizzazione delle autostrade: "Cosa c'è di sbagliato nel togliere le concessioni a chi si è arricchito in modo vergognoso a discapito delle tasche e spesso anche della vita di quei cittadini? Non piace che a proporla sia stato proprio il Movimento Cinque Stelle".Continua a leggere

Di Battista chiede la nazionalizzazione delle Autostrade : "Agite - amici miei" : "Non siamo ridicoli e basta con la propaganda. Questo è un momento drammatico dove chi parla di cambiamento ha solo una cosa da fare: far tornare nelle mani dello Stato la gestione delle autostrade". Alessandro Di Battista torna a 'dare la linea' via Facebook e chiama il popolo M5s a ricordare che "i morti non si possono piangere e basta, morirebbero due volte. I morti vanno 'onorati' con scelte ...