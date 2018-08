Autostrade | Di Battista | “Il Pd non vuole la nazionalizzazione solo perché l’ha proposta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 agosto 2018) “Cosa c’è di sbagliato nel togliere le concessioni a chi si è arricchito in modo vergognoso a discapito delle tasche e spesso anche della vita di quei cittadini che con le loro tasse hanno permesso la costruzione della rete stradale?”. Si rivolge ai dem Alessandro Di, che sostiene ladelledal Movimento 5 Stelle. “Avresti voluto – scrive ancora rivolgendosi al Partito democratico – che questa posizione l’avesse assunta il partito erede di Berlinguer, ma quel partito non esiste più e Berlinguer si sta rivoltando nella tomba. E allora tu che fai? Al posto di prenderne atto e di sostenere quello che in cuor tuo hai sempre sostenuto, diventi esperto di titoli azionari, di perdita in borsa per Atlantia, quando la sola cosa che dovrebbe allarmarti è la perdita della tua onestà intellettuale”. E continua: ...