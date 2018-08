Audi e-tron Prototipo | lo show del sistema di recupero dell' energia

Audi e-tron - Info e curiosità sulla nuova Suv elettrica - FOTO GALLERY : Verrà presentata il 17 settembre (nello stesso giorno della nuova Ferrari in edizione limitata) e sarà la prima auto al 100% elettrica dellAudi. Parliamo della e-tron, la Suv a trazione integrale che segna il debutto della Casa tedesca sul mercato delle auto a emissioni zero. Noi di Quattroruote siamo già saliti a bordo di questa vettura: a Copenhagen, per raccontarvi il design dellabitacolo e il confort, e in Colorado, percorrendo in discesa il ...

CLAudiO SONA AL GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Gli autori cambiano idea : l'ex tronista riammesso nella Casa? : CLAUDIO SONA potrebbe prendere parte alla nuova edizione del Gf Vip. Lo annuncia in esclusiva Dagospia: "C'è un autore che non vedrebbe di buon occhio la sua esclusione".(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 11:50:00 GMT)

Il segreto del gran concentrato di energia (elettrica) di Audi e-tron : Tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo Audi inizierà a vendere la e-tron, ovvero la prima auto completamente elettrica della sua storia, di cui conosciamo già alcune cose, come le alte prestazioni e l’efficienza. Nonostante dimensioni piuttosto grandi, la e-tron scatterà da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi grazie ai 408 CV dei suoi motori elettrici. Un numero, quest’ultimo, molto simile a quello ...

Suv Audi e-Tron scende da Pikes Peak ricaricando le batterie : Audi è il primo costruttore al mondo a dedicare un sistema di frenata elettroidraulico integrato in una vettura elettrica destinata alla produzione di serie.

Audi e-tron - La Pikes Peak... in discesa - VIDEO : Con l'Audi e-tron, siamo andati nientemeno che sulla vetta della Pikes Peak (4.302 metri), in Colorado, per mettere alla prova il sistema di recupero dell'energia. Ecco la prima clip della spettacolare corsa in salita... fatta in discesa, dove la nuova Suv elettrica ha ricaricato la batteria litio-ioni da 95 kWh su un percorso di 30 km con pendenze fino al 10%.

Grande Fratello Vip 3 - il tronista gay ClAudio Sona scartato perché troppo maschile? : Si preannuncia alquanto bollente la vigilia della terza edizione del Grande Fratello Vip, ai nastri di partenza da settembre con Ilary Blasi confermata alla conduzione. Nelle ultime ore si parla insistentemente di un escluso eccellente, con motivazioni che se confermate sarebbero discutibili.L'escluso in questione sarebbe Claudio Sona, noto come primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne, il dating show del pomeriggio di Canale 5 ...

MARIO SERPA VS CLAudiO SONA/ L'ex tronista di Uomini e Donne guida cantando e passa col rosso : è bufera! : Dopo la frecciatina di CLAUDIO SONA, MARIO SERPA torna sui social e rilancia le accuse: "Io almeno non dico le str**zate" e davanti alle immagini con Giulia de Lellis rilancia...(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Audi - Il primo teaser della PB 18 e-tron : L'Audi ha diffuso il primo teaser della PB 18 e-tron, concept di una elettrica sportiva che sarà presentata a Laguna Seca, in California, il 23 agosto, durante la Pebble Beach Car Week.Design made in Usa. Gli indizi sono ancora pochi, ma decisamente importanti: l'anteprima mostra infatti il frontale della vettura e conferma un taglio decisamente aggressivo della carrozzeria, con il muso basso, i passaruota larghi, l'abitacolo compatto e due ...

Audi - In Ungheria via alla produzione dei motori elettrici della e-tron : L'Audi ha avviato nei giorni scorsi la produzione dei motori elettrici destinati ai modelli di serie. La fabbrica scelta per questa attività è quella ungherese di Gyr, nella quel è stato realizzato un nuovo reparto dedicato di 8.500 metri quadrati dove sono impegnati attualmente 100 addetti. Nello stabilimento ungherese sono stati assemblati nel 2017 oltre 1,96 milioni di motori endotermici benzina e diesel con potenze comprese tra 86 e 639 ...

Uomini e Donne/ ClAudio Sona e la nuova vita dopo la rottura con Mario : novità e rumors (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Claudio Sona racconta com'è la sua vita dopo il programma e la rottura con Mario Serpa. novità, conferme e un'indiscrezione(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Che fine ha fatto l’ex tronista ClAudia Montanarini : Non c’è pace per Claudia Montanarini. Qualche giorno fa, l’ex tronista di “Uomini e Donne” veniva duramente accusata di truffa dall’ex marito Daniele Pulcini e, oggi, ribatte: «La mia vita è un horror». Ma come è iniziata questa storia? La Montanarini, che sul trono della De Filippi ci finì nel 2011, è stata a lungo legata a Daniele Pulcini, figlio del costruttore Antonio Pulcini padre dei suoi tre figli (due ...

Audi e-tron - L'elettrica sarà svelata a settembre : L'Audi ha annunciato la data del debutto in anteprima mondiale della nuova e-tron: la prima Suv elettrica dei Quattro Anelli sarà svelata il 17 settembre a San Francisco. Lo stesso giorno la Casa aprirà inoltre i preordini per i clienti americani che, versando una caparra rimborsabile di 1.000 dollari (858 euro), potranno prenotare un esemplare della sport utility. Le prime consegne sono invece previste per la parte iniziale del 2019.Ecosistema ...

L'ex tronista ClAudia Montanarini accusata di truffa dall'ex marito : È iniziato in questi giorni il processo mosso dalL'ex marito di Claudia Montanarini alL'ex tronista di Uomini e Donne.La showgirl è stata accusata di aver preso un assegno custodito nella cassaforte di casa e poi avrebbe mandato un amica ad incassarlo. In totale? Una truffa da 55 mila euro. Intervistata dal settimanale Oggi, la Montanarini ha ribattutto alle accuse che stanno piovendo su di lei in questi giorni: "La mia storia è un romanzo ...