Atp Winston-Salem - Cecchinato subito ko : In campo tra poco Andreas Seppi: il 34enne altoatesino n.49 al mondo sfida nel secondo turno il cileno Nicolas Jarry , n.42, .

Atp Winston-Salem - Seppi ko al 2/o turno : ANSA, - ROMA, 21 AGO - Andreas Seppi non supera il secondo turno del torneo Atp di Winston-Salem, in Nord Carolina. Il 34enne altoatesino n.49 al mondo ha ceduto per 4-6 3-6 al 22enne cileno Nicolas Jarry, n.42 del ranking mondiale. Con l'eliminazione di Seppi e Marco Cecchinato, resta in tabellone solo Matteo Berrettini: il 22enne romano n.60 ...

Atp Winston-Salem - Cecchinato subito ko : In campo tra poco Andreas Seppi: il 34enne altoatesino n.49 al mondo sfida nel secondo turno il cileno Nicolas Jarry, n.42,.

Atp Winston-Salem – Paolo Lorenzi dà forfait dopo il successo a Cordenons : dopo aver vinto il challenger di Cordenons, Paolo Lorenzi è stato costretto a dare forfait per il torneo ATP di Winston-Salem Problemi di orari e tempistiche per Paolo Lorenzi, costretto a rinunciare al torneo ATP di Winston-Salem. Il tennista azzurro, dopo il successo nel challenger di Cordenons, ha dovuto dare forfait dal torneo statunitense per problemi di orari, in quanto avrebbe dovuto giocare già nella notte italiana. Al suo posto è ...

Atp Winston-Salem – Andreas Seppi accede al secondo turno del torneo statunitense : Sousa ko in due set : Andreas Seppi supera il primo turno dell’ATP di Winston-Salem: il tennista azzurro fa fuori Joao Sousa e accede ai sedicesimi del torneo a stelle e strisce Esordio positivo per Andreas Seppi nell’ATP di Winston-Salem. Il tennista altoatesino si è imposto sul portoghese Joao Sousa in 2 set nei 32esimi del torneo a stelle e strisce. Dopo 1 ora e 24 minuti, Seppi ha staccato il pass per il secondo turno, vincendo i due set con il punteggio di ...