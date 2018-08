Atp Winston-Salem | Cecchinato subito ko

Atp Winston-Salem - Seppi ko al 2/o turno : ANSA, - ROMA, 21 AGO - Andreas Seppi non supera il secondo turno del torneo Atp di Winston-Salem, in Nord Carolina. Il 34enne altoatesino n.49 al mondo ha ceduto per 4-6 3-6 al 22enne cileno Nicolas Jarry, n.42 del ranking mondiale. Con l'eliminazione di Seppi e Marco Cecchinato, resta in tabellone solo Matteo Berrettini: il 22enne romano n.60 ...

Tennis - Atp Winston-Salem : eliminati Marco Cecchinato ed Andreas Seppi : Resta solo Matteo Berrettini. E’ stata una notte avara di soddisfazioni quella appena trascorsa per il Tennis italiano. Nel torneo ATP di Winston-Salem solo il romano ha vinto la sua partita, mentre Marco Cecchinato ed Andreas Seppi sono stati eliminati. Finisce subito il cammino di Marco Cecchinato. Il siciliano, testa di serie numero quattro, che ha usufruito di un bye al primo turno, è stato sconfitto dal tedesco Jan-Lennard Struff, ...

Tennis - Atp Winston Salem 2018 : Matteo Berrettini batte Benneteau e vola al secondo turno : Matteo Berrettini è l’unito italiano rimasto in corsa al torneo ATP di Winston Salem. Sul cemento statunitense il numero 60 del ranking mondiale ha sconfitto il quotato francese Julien Benneteau con un doppio 6-3 e si è qualificato ai sedicesimi di finale dove affronterà il georgiano Basilashvili. Il romano operava subito il break in apertura di primo set concretizzando il quarto tentativo, poi teneva il proprio servizio a zero e si ...

Atp Winston-Salem : esordio super per Berrettini - Cecchinato e Seppi ko al secondo turno : Berrettini stacca il pass per il secondo turno del torneo di Winston-Salem: Seppi e Cecchinato ko Splendido esordio per Berrettini nel torneo Atp di Winston-Salem: il tennista italiano ha battuto in due set, sul cemento americano, il francese Benneteau dopo un’ora e 22 minuti di gioco, col un doppio 6-3. Non possono sorridere come il connazionale numero 60 al mondo invece gli altri italiano in campo nel torneo di Winston Salem: Seppi e ...

Atp Winston-Salem - Seppi ko al 2/o turno : ANSA, - ROMA, 21 AGO - Andreas Seppi non supera il secondo turno del torneo Atp di Winston-Salem, in Nord Carolina. Il 34enne altoatesino n.49 al mondo ha ceduto per 4-6 3-6 al 22enne cileno Nicolas Jarry, n.42 del ranking mondiale. Con l'eliminazione di Seppi e Marco Cecchinato, resta in tabellone solo Matteo Berrettini: il 22enne romano n.60 ...

Atp Winston-Salem - Cecchinato subito ko : In campo tra poco Andreas Seppi: il 34enne altoatesino n.49 al mondo sfida nel secondo turno il cileno Nicolas Jarry , n.42, .

Atp Winston-Salem - Seppi ko al 2/o turno : ANSA, - ROMA, 21 AGO - Andreas Seppi non supera il secondo turno del torneo Atp di Winston-Salem, in Nord Carolina. Il 34enne altoatesino n.49 al mondo ha ceduto per 4-6 3-6 al 22enne cileno Nicolas Jarry, n.42 del ranking mondiale. Con l'eliminazione di Seppi e Marco Cecchinato, resta in tabellone solo Matteo Berrettini: il 22enne romano n.60 ...

Atp Winston-Salem - Cecchinato subito ko : In campo tra poco Andreas Seppi: il 34enne altoatesino n.49 al mondo sfida nel secondo turno il cileno Nicolas Jarry, n.42,.

Atp Winston-Salem – Paolo Lorenzi dà forfait dopo il successo a Cordenons : dopo aver vinto il challenger di Cordenons, Paolo Lorenzi è stato costretto a dare forfait per il torneo ATP di Winston-Salem Problemi di orari e tempistiche per Paolo Lorenzi, costretto a rinunciare al torneo ATP di Winston-Salem. Il tennista azzurro, dopo il successo nel challenger di Cordenons, ha dovuto dare forfait dal torneo statunitense per problemi di orari, in quanto avrebbe dovuto giocare già nella notte italiana. Al suo posto è ...

Atp Winston-Salem – Andreas Seppi accede al secondo turno del torneo statunitense : Sousa ko in due set : Andreas Seppi supera il primo turno dell’ATP di Winston-Salem: il tennista azzurro fa fuori Joao Sousa e accede ai sedicesimi del torneo a stelle e strisce Esordio positivo per Andreas Seppi nell’ATP di Winston-Salem. Il tennista altoatesino si è imposto sul portoghese Joao Sousa in 2 set nei 32esimi del torneo a stelle e strisce. Dopo 1 ora e 24 minuti, Seppi ha staccato il pass per il secondo turno, vincendo i due set con il punteggio di ...