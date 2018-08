Atlantia chiude in rialzo in Borsa : ANSA, - MILANO, 21 AGO - Chiusura in rialzo per Atlantia in Piazza Affari, che è riuscita a mettere a segno un secondo rimbalzo dopo le grosse perdite seguite al crollo del ponte Morandi di Genova. Il ...

Atlantia frena la caduta e chiude a +5 - 7%. Milano limita le perdite - ma lo spread pesa sulle banche : Il riaccendersi delle tensioni tra Washington e Ankara con la pronta risposta del ministro del Commercio turco alla minaccia di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti per il caso del pastore Brunson fa di nuovo scivolare la lira turca sopra quota 6 per un dollaro (-4%) e indebolisce i listini azionari europei . Piazza Affari invece, dopo essere arrivata a cedere ben oltre un punto percentuale, ha chiuso le contrattazioni in calo ...

Borsa : Milano chiude in rosso Rimbalza Atlantia - scivola Ubi : Giornata di vendite a piazza Affari: a Milano Fra i titoli a principale capitalizzazione Rimbalza Atlantia dopo il maxi crollo di giovedì: il titolo ha recuperato il 5,68% a 19,74, sostenuto anche dai ...

Il governo “frena” sul ritiro della concessione. Atlantia chiude in Borsa a -22% e brucia 4 miliardi : Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito una Commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche sul crollo del ponte Morandi, sull’Autostrada A10. Il comunicato che la annuncia ha il sapore di una frenata rispetto alle dichiarazioni del premier Conte, dei ministri Di Maio, Salvini e Toninelli: «Il lavoro della Com...

Atlantia chiude in Borsa a -22% e brucia 4 miliardi. Di Maio “Non pagheremo penali per la revoca” : Dopo il disastro del ponte Morandi e la decisione del governo di ritirare le concessioni, la settimana di Borsa si è aperta con una seduta difficilissima a Piazza Affari per il titolo di Atlantia, la società proprietaria di Autostrade per l’Italia. ...