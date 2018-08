Atalanta | Gomez contento | “siamo partiti bene grazie all’Europa”

Serie A - il ciclone Atalanta colpisce il Frosinone : 4-0. Doppietta del Papu Gomez : La prima giornata del campionato di Serie A 2017-18 si chiude con un’Atalanta che travolge il neopromosso e rivoluzionato Frosinone per 4-0 nel primo “monday night” di questa stagione. A segno il “Papu” Gomez con una Doppietta, il neo-acquisto Pasalic e l’olandese Hateboer. I bergamaschi sono in grande forma e danno segnali positivi in vista del playoff di Europa League di giovedì sera contro il Copenhagen. Negli altri campi, ieri nel ...

Atalanta - Gasperini al settimo cielo : “Gomez è il nostro CR7” : Super Atalanta nella gara che ha chiuso la prima giornata del campionato di Serie A, successo contro il Frosinone. Al termine del match ecco le parole di Gasperini ai microfoni di Sky Sport: “Sta andando anche oltre le mie previsioni. Abbiamo fatto un ottimo inizio di campionato. Gli impegni sono veramente tanti, ci manca la cosa più importante, ovvero raggiungere i gironi di Europa League. I due giovedì che arriveranno saranno ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta-Frosinone 4-0. Papu Gomez ispiratissimo - ciociari travolti : La sfida tra Atalanta e Frosinone non ha avuto storia: il posticipo della prima giornata di Serie A sorride agli orobici, che travolgono con un netto 4-0 la compagine ciociara. Mattatore della serata “Papu” Gomez: due gol, due assist, partita da incorniciare. Tutta la squadra, causa Europa League, è già in forma, ma l’argentino svetta su tutti: giovedì a Reggio Emilia, contro i danesi del Copenhagen, bisognerà completare ...

Atalanta - il Papu Gomez svela il “giallo” della fascia da capitano : Il Papu Gomez ha indossato oggi una fascia camouflage nella gara vinta dall’Atalanta contro il Frosinone La Lega Serie A ha deciso che tutti i capitani in campo in campionato dovranno avere la stessa fascia al braccio. Il Papu Gomez però oggi ha indossato una fascia personalizzata ed ha spiegato in seguito a Sky il motivo di tutto ciò: “Non avevo la fascia di capitano della lega perché era troppo grande. Non volevo infrangere ...

Atalanta-Frosinone 4-0 : doppietta di Gomez - gol di Hateboer e Pasalic : L'Atalanta travolge senza fatica il neopromosso Frosinone e parte subito con 3 punti nella Serie A 2018-19. Il 4-0 finale rispecchia la differenza vista in campo, specialmente nella ripresa. A segno ...

Papu-show e l’Atalanta passeggia sul Frosinone : Gomez - Pasalic ed una grande organizzazione data dal Gasp : Atalanta dominante questa sera di fronte al pubblico amico contro un Frosinone annichilito nel giorno del ritorno in Serie A Il ritorno del Frosinone in Serie A, è stato reso amaro da una grande prestazione dell’Atalanta di Gasperini, vittoriosa con un netto 4-0. Una squadra in palla, più in forma rispetto alle altre del nostro campionato anche a causa dell’inizio anticipato della preparazione per l’impegno in Europa ...

Atalanta - Gomez come De Rossi : non indossa la fascia da capitano della Lega : ROMA - ' Noi giocatori contiamo sempre meno '. Suonava da monito il rammarico con il quale Papu Gomez accoglieva la decisione della Lega di far utilizzare a tutti i capitani la stessa fascia. come ...

Atalanta - Gomez 'dribbla' la Lega come De Rossi : fascia personalizzata : E alla fine l'escamotage lo ha trovato anche lui. Papu Gomez come Daniele De Rossi: fascia da capitano personalizzata, in barba alle disposizioni della Lega di indossare una fascia identica per tutti, ...

