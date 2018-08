Atalanta – Frosinone | Super Gomez il Frosinone a picco ne prende 4 alla prima

blogitalia.news

(Di martedì 21 agosto 2018) Partita a senso unico all’Atleti Azzurri d’Italia, dove i padroni di casa battono 4-0 ile iniziano questo campionato con il piede giusto Ilschiacciato davantipropria area di rigore, l’tutta protesa in avanti: questo il fotogramma più veritiero del posticipo dellagiornata di Serie A 2018-19. Tra i bergamaschi prestazione maiuscola per capitan, mentre per i ciociari il ritorno nella massima serie è uno di quelli piuttosto amari: 4-0 il risultato finale. Vantaggio siglato proprio dal numero 10 orobico, che poi chiude anche le marcature dopo i sigilli di Hateboer e Pasalic. I nerazzurri mostrano subito di avere cattive intenzioni già nei primi minuti con due conclusioni di Barrow e Pasalic che non trovano però lo specchio. Dopo dieci minuti arriva però laoccasione per gli ospiti: Molinaro verticalizza per Ciano, il quale scarta ...