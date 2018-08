Assedio della sinistra su Salvini | Si apra un fascicolo su Diciotti

ilgiornale

(Di martedì 21 agosto 2018) Tutti contro Matteo. Politici, magistrati, ex presidentiCamera. Sulla questioneNave, arrivata a Catania ma non autorizzata allo sbarco dei migranti, laè tornata all"attacco del ministro dell"Interno edecisione del governo di non far subito scendere in porto i 177 immigrati.Per carità, non è strano che avversari politici non condividano le idee del capo del Viminale di turno. Il leaderLega in fondo ha deciso di non cedere e di tirare dritto. Ieri il Mit, guidato da Toninelli, ha autorizzato l"imbarcazioneMarina a fare rotta verso Catania. Ma il leghista non lui farà scendere in porto finché l"Europa, come da richieste italiane, non accetterà di redistribuire tra i Paesi gli immigrati.La questione è spinosa. A quanto pare la parola data non sempre viene rispettata e dunque il governo questa volta vuol essere sicuro che i 177 ...