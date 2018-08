Asian Games | primo oro dell' ' India nella lotta

Asian Games : primo oro India nella lotta : ANSA, - NEW DELHI, 21 AGO - Vinesh Phogat è entrata nella storia dello sport Indiano conquistando la prima medaglia d'oro nella lotta libera agli Asian Games. nella finalissima Vinesh, 24 anni il prossimo 25 agosto, ha battuto 6-2 la giapponese Yuki Irie. Vinesh era tra ...

Asian Games 2018 - Giappone nell’occhio del ciclone : quattro cestisti sorpresi con prostitute - rispediti a casa : A Jakarta (Indonesia) sono incominciati gli Asian Games. La giornata di ieri della competizione multisportiva non ha regalato soltanto grandi risultati sportivi (pensiamo alla doppietta della nipponica Rikako Ikee tra 50 delfino e 100 stile libero). Il Giappone è infatti al centro dell’attenzione per il caso dei quattro cestisti espulsi dalla competizione dopo essere stati sorpresi in una zona a luci rosse della capitale. Il capo ...

Le violenze prima degli Asian Games : La polizia indonesiana è accusata di avere ucciso sistematicamente decine di borseggiatori per ridurre la violenza in vista dei giochi The post Le violenze prima degli Asian Games appeared first on Il Post.

Asian Games - applausi per squadra Corea : I due Paesi, tecnicamente ancora in guerra dopo il conflitto del 1950-53, hanno messo in campo 60 atleti che parteciperanno uniti ad alcuni sport di squadra, come il basket e il canottaggio femminile,...

Asian Games - applausi per squadra Corea : I due Paesi, tecnicamente ancora in guerra dopo il conflitto del 1950-53, hanno messo in campo 60 atleti che parteciperanno uniti ad alcuni sport di squadra, come il basket e il canottaggio femminile,...