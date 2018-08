: Molestie, Nyt: Asia Argento risarcisce giovane accusatore - Agenzia_Ansa : Molestie, Nyt: Asia Argento risarcisce giovane accusatore - stanzaselvaggia : Quindi se la sanzione morale vale per tutti, Asia Argento viene segata da x factor. - MediasetTgcom24 : Nyt: Asia Argento ha risarcito attore Usa che l'accusa di molestie #AsiaArgento -

Il New York Times conferma i contenuti dell'articolo su, "basato su documenti verificati e molte fonti". Così una portavoce del quotidiano Usa: "La, il suo avvocato e il suo agente sono stati ripetutamente contattati e hanno avuto 4 giorni per replicare alla storia uscita domenica".nega "qualsiasi rapporto sessuale" con Jimmy Bennett."Scioccata, sono notizie assolutamente false",dice. smentendo il NYT, secondo cui l'attrice ha dato 380mila dollari al ragazzo, allora minorenne, per non denunciarla.(Di martedì 21 agosto 2018)