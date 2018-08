Asia Argento | «Mai rapporti sessuali con Bennett I soldi? Decise Bourdain» foto|video

USA : Asia Argento nega rapporto - "Bourdain volle pagare" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Asia Argento nega tutto : "Mai avuto rapporti con Bennett". La polizia : "Non è indagata" : Asia Argento nega tutto. 'Nego e respingo il contenuto dell'articolo pubblicato dal New York Times - dice l'attrice in una nota -. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono ...

Asia Argento : “NON HO VIOLENTATO JIMMY BENNETT”/ Selvaggia Lucarelli : “Ecco cosa non quadra” : ASIA ARGENTO: “NON ho VIOLENTATO JIMMY BENNETT”. L'attrice smentisce l'articolo del New York Times sulle presunte molestie sessuali: “Sono scioccata, è una persecuzione”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:42:00 GMT)

Asia Argento - la rabbia di Pietro Senaldi : aveva ragione Libero - è una faccia di bronzo. Di cosa è il simbolo : Quando il suo uomo si è ucciso ha twittato al mondo la sua disperazione ma non ha interrotto i suoi lavori. Che professionista.

Asia Argento nega tutto : “Mai avuto rapporti con Bennett”. La polizia : “Non è indagata” : Asia Argento nega tutto. «Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times - dice l’attrice in una nota -. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett». Nel comunicato, Argento parla esplicitamente di «una persecuzione». «Non ho...

Asia Argento CACCIATA DA X FACTOR?/ Lei si difende dalle accuse di violenza sessuale : allarme rientrato? : ASIA ARGENTO fuori da X FACTOR? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Asia Argento : 'Mai sesso con Bennett - fu Bourdain a pagare'. Il Nyt : 'Nostre fonti sicure' : La parola ad Asia Argento: 'Scioccata e ferita' dalle 'fake news' del New York Times, l'attrice nega di aver avuto rapporti sessuali con Jimmy Bennett, un attore all'epoca minorenne. Il simbolo ...

Asia Argento nega le accuse. Ma il Nyt la gela : "Documenti verificati" : Lei rispinge le accuse, loro confermano tutto. È scontro tra Asia Argento e il New York Times dopo che il quotidiano americano ha portato alla luce la vicenda che ha investito l"attrice e regista italiana.Dopo un giorno di silenzio, la figlia di Dario Argento ha deciso oggi di intervenire su quanto riportato dal Nyt. Il quotidiano ieri aveva rivelato come Asia abbia versato 380mila dollari al giovane attore Jimmy Bannet che la accusava di ...

Asia Argento : 'Mai avuti rapporti sessuale con Bennett' : Asia Argento parla e nega le presunte molestie al collega Jimmy Bennett, quando lui aveva 17 anni: 'Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con lui, sono scioccata e colpita leggendo notizie...

Asia Argento : «Io - perseguitata. Mai avuto rapporti sessuali con Bennett». Ma il New York Times conferma tutto : Asia Argento in una nota parla esplicitamente di 'persecuzione' sul caso Bennett. 'Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo', aggiunge l'attrice. 'Nego e respingo ...

Asia Argento : «Mai rapporti sessuali con Bennett. I soldi? Decise Bourdain»|Le foto : «Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita». Il papà Dario: «Penso possa essere complotto». Il Nyt conferma i contenuti dell’articolo

Asia Argento - Nyt insiste su molestie : 20.00 Il New York Times conferma i contenuti dell'articolo su Asia Argento, "basato su documenti verificati e molte fonti". Così una portavoce del quotidiano Usa: "La Argento, il suo avvocato e il suo agente sono stati ripetutamente contattati e hanno avuto 4 giorni per replicare alla storia uscita domenica". Asia Argento nega "qualsiasi rapporto sessuale" con Jimmy Bennett."Scioccata, sono notizie assolutamente false",dice. smentendo il ...

Asia Argento nega i rapporti sessuali con Jimmy Bennett : “Mi ha perseguitata - ho pagato per Anthony Bourdain” : Più di ventiquattr'ore dopo l'esplosione del caso in seguito ad un articolo del New York Times, Asia Argento nega i rapporti sessuali con Jimmy Bennett e si difende dalle accuse di averlo aggredito sessualmente in un albergo in California nel 2013, per poi pagargli un risarcimento di 380mila euro in cambio della sua rinuncia ad adire le vie legali. I fatti sono stati raccontati dal NYT che ha ricevuto in via anonima i documenti che attestano ...

Asia Argento : nessuna relazione sessuale con Bennett. Ma Nyt conferma | : La replica dopo l'articolo del New York Times, secondo cui l'attrice avrebbe versato 380mila dollari per fermare l'azione legale che il giovane attore voleva intraprendere contro di lei per ...