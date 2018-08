Asia Argento | «Mai avuto rapporti sessuali con Bennett I soldi? L' ho aiutato»

Asia Argento replica : “Non ho mai avuto alcuna relazione con Bennett” : Asia Argento replica alle accuse e si difende: “Notizie assolutamente false” Asia Argento ha preso una posizione dopo la polemica degli ultimissimi giorni che la vede coinvolta. In una nota che si è diffusa in pochissimo tempo sul web, la Argento si difende dalle accuse che la vedono protagonista dopo la pubblicazione dell’articolo pubblicato dal […] L'articolo Asia Argento replica: “Non ho mai avuto alcuna ...

“Adesso parlo io”. Asia Argento rompe il silenzio : le sue parole in seguito all’accusa di violenza sessuale : Finalmente Asia Argento ha parlato. Dopo essere stata travolta dallo scandalo, ecco le sue prime parole. “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett”; questa la secca risposta che Asia Argento ha fatto ...

Guai seri per Asia Argento! Espulsa da X Factor! : Asia Argento l’ha combinata davvero grossa. Su di lei pendono accuse gravissime. L’attrice è stata Espulsa dalla trasmissione X Factor. Ecco il comunicato di Sky che la dice lunga! In queste ore sta circolando una notizia che ha dell’incredibile. Su Asia Argento si sta abbattendo una tempesta mediatica che potrebbe avere delle ripercussioni sulla sua carriera artistica, non indifferente. In queste ore il quotidiano “New ...

Asia Argento replica alle accuse : “Notizie false - sono scioccata!” : Asia Argento nega di aver abusato di Jimmy Bennet Asia Argento ha voluto replicare alle accuse di abuso sessuale su un minore. La notizia choc era stata lanciata ieri dal New York Times, e a distanza di 24 ore il futuro giudice di X-Factor ha affermato tramite un comunicato pubblicato su Post it di voler negare e respingere il contenuto dell’articolo pubblicato dalla rivista che è circolata nei media internazionali. “sono ...

Asia Argento vs Jimmy Bennett : “Nego tutto” : Asia Argento ha espresso solo ora la sua opinione in merito allo scandalo scoppiato grazie ad un articolo del NYT. L’attrice italiana ha negato su tutta la linea che le accuse di aver molestato Jimmy Bennett siano vere. Asia Argento ha fornito una versione dei fatti molto diversa da quanto presentato dal giornale americano e si prepara a fare le dovute indagini sull’accaduto. Asia Argento risponde alle accuse: “Nego e ...

La versione di Asia Argento : «Non ho mai avuto rapporti sessuali con Jimmy Bennett» : Asia Argento rompe il silenzio e si difende, a 24 0re dalle rivelazioni del New York Times secondo cui avrebbe pagato un giovane attore e musicista americano – Jimmy Bennett – che l’aveva accusata di violenza sessuale. «Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times», fa sapere l’attrice in una nota, «sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna ...

Asia Argento : “NON HO VIOLENTATO JIMMY BENNETT”/ Ultime notizie : “Ecco quali erano i nostri rapporti” : ASIA ARGENTO: “NON ho VIOLENTATO JIMMY BENNETT”. L'attrice smentisce l'articolo del New York Times sulle presunte molestie sessuali: “Sono scioccata, è una persecuzione”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:42:00 GMT)

Asia Argento nega : «Mai avuto rapporti sessuali con Bennett. Io - perseguitata» : Asia Argento in una nota diffusa dal suo agente e avvocato parla esplicitamente di «persecuzione» sul caso Bennett. «Sono profondamente scioccata e addolorata dal dovere leggere...

Bennet. Asia Argento respinge le accuse : Asia Argento ha negato di aver avuto rapporti sessuali con l’attore e musicista Jimmy Bennet che l’accusa di abusi quando lui era minorenne. “Nego con forza e mi oppongo ai contenuti dell’articolo del New York Times che sta circolando sui media nazionali e internazionali”, si legge in una nota diffusa dal suo agente alla Afp. “Sono profondamente scioccata e colpita nel leggere notizie che sono assolutamente ...

Asia Argento si difende : «Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett». Conferma che il giovane è stato pagato : Asia Argento Asia Argento rompe il silenzio e nega tutto. Dopo l’articolo shock del New York Times, che raccontava con dovizia di particolari delle molestie perpetrate dall’attrice ai danni del minorenne Jimmy Bennett, l’attivista MeToo fa sapere in una nota: “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita ...

Asia Argento respinge le accuse : "Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett" : L'attrice rompe il silenzio dopo l'articolo del New York Times su una presunta vicenda di molestie sessuali che la vede...

Asia Argento si difende : «Mai avuto rapporti sessuali con Jimmy Bennet. È una persecuzione» : Dopo le accuse la difesa. Ed è una difesa su tutta la linea. Netta. «Nego e respingo il contenuto dell'articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono ...

Asia Argento respinge le accuse : "Mai avuto relazione sessuale con Bennett" : L'attrice rompe il silenzio dopo l'articolo del New York Times su una presunta vicenda di molestie sessuali che la vede...

Asia Argento si difende : «Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett». Confermata la transazione : Asia Argento Asia Argento rompe il silenzio e nega tutto. Dopo l’articolo shock del New York Times, che raccontava con dovizia di particolari delle molestie perpetrate dall’attrice ai danni del minorenne Jimmy Bennett, l’attivista MeToo fa sapere in una nota: “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita ...