Asia Argento fuori da X Factor se le voci sul giovane attore sono vere

JIMMY BENNETT : “VIOLENTATO DA Asia ARGENTO”/ Ultime notizie : quello strano like su Instagram dell'attrice.. : JIMMY BENNETT, giovane attore e musicista rock accusa ASIA Argento di violenza sessuale: le rispettive difese avrebbero raggiunto un accordo da 380mila dollari.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:55:00 GMT)

La polizia : "Asia Argento non è indagata". Il legale di Weinstein : "Ipocrisia incredibile" : Asia Argento non è al momento indagata in relazione alle presunte molestie sessuali contro Jimmy Bennett. Lo ha reso noto la polizia di Los Angeles sulla sua pagina Facebook, aggiungendo che sta ...

Caso Asia Argento - il padre Dario : 'Molto turbato - ma è tutto vero?' : "In questo momento non so assolutamente cosa pensare, ma le cose dette potrebbero anche non essere vere". Dario Argento, regista e padre di Asia, parla così dopo l'articolo del New York Times secondo ...

Asia Argento accusata di molestie - il padre Dario : “Che cosa brutta. Non mi va di parlarne” : “Che cosa brutta. Non mi va di parlare di questo fatto finché non mi sono fatto un’idea precisa”. Non dice altro il regista Dario Argento, contattato da Il messaggero, sulla bufera che ha colpito la figlia Asia Argento dopo l’indiscrezione del New York Times, secondo cui avrebbe sborsato 380 mila dollari per fermare l’azione legale da 3,5 milioni minacciata da Jimmy Bennett per danni emotivi e finanziari subiti dopo ...

'Le accuse contro Asia Argento non devono screditare Me Too' - le repliche dal movimento : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. A maggio 2018 ha tenuto pubblicamente un discorso contro Weinstein ...

Asia Argento è diventata ingombrante per il movimento #metoo : La notizia della presunta violenze sessuale di Asia Argento sull’allora minorenne Jimmy Bennet, seguita da un accordo di 380 mila dollari che, di fatto, varrebbe come una ammissione di colpa, è esplosa tra le file del movimento #metoo e rischia si delegittimarlo se non addirittura di spazzarlo via. Sui social network è subito diventato virale l'hashtag #shetoo e, tra ironia e perfidia, ...

Il caso Weinstein - il dolore per Bourdain e adesso Jimmy Bennett. L’«annus horribilis» di Asia Argento : Tutto intorno a lei. Gli ultimi 10 mesi avrebbero potuto mettere al tappeto chiunque. Asia Argento – 42 anni, un padre ingombrante (il regista dell’horror Dario Argento), due figli (Anna Lou, nata dall’amore tumultuoso con Morgan, e Nicola Giovanni, avuto dal regista Michele Civetta), una vita sotto ai riflettori fin dalla prima adolescenza, una serie di relazioni tormentate ed eccessi – si è trovata a fare i conti col suo ...

Asia Argento non è indagata. Il padre Dario : "Sono molto turbato - ma bisogna vedere se è vero" : Asia Argento non è indagata per le accuse di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne: lo ha riferito la polizia all'Afp. L'attrice è finita al centro di un polverone dopo che il New York Times ha pubblicato la notizia di un accordo da 380mila dollari stretto con il collega Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro intimo nel 2013, quando lui era ancora minorenne. Secondo un portavoce del dipartimento dello sceriffo ...

Asia Argento accusata di abusi dalla ex baby-star Jimmy Bennett : Asia Argento, nota per aver avuto successo nel mondo del cinema ed essere simbolo del movimento #MeToo -(movimento di matrice femminista che verte contro le molestie e le violenze contro le donne) è stata recentemente accusata di aver molestato un collega minorenne sul posto di lavoro. SI tratta infatti, del musicista, cantante, attore ed ex baby-star Jimmy Bennett,all'epoca diciassettenne. Accuse e confessioni Secondo le confessioni di Jimmy ...

La polizia Americana : "Nessuna indagine contro Asia Argento - ma ci saranno approfondimenti" : Dopo l'indiscrezione del New York Times, nel quale si parlava di un accordo da 380mila dollari fra Asia Argento e il collega Jimmy Bennett per evitare una causa multimilionaria per danni emotivi e finanziari subiti dopo un rapporto sessuale del maggio 2013, anche la polizia di Los Angeles è intervenuta sulla bufare che ha colpito l'attrice.Le mosse della polizia di Los AngelesUna portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Los ...