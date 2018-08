Asia Argento accusata di molestie | lo choc del padre Dario | ' Che cosa brutta'

Il comunicato di Sky sul lavoro di Asia Argento come giudice di X Factor : Sky Italia e FremantleMedia – che insieme producono il famoso programma di musica X Factor Italia – hanno detto che se saranno confermate le notizie su Asia Argento riportate ieri dal New York Times interromperebbe la sua collaborazione con la trasmissione. The post Il comunicato di Sky sul lavoro di Asia Argento come giudice di X Factor appeared first on Il Post.

Asia Argento avrebbe violentato un minore - attore 17enne risarcito con 380 mila euro : Asia Argento l'anno scorso è stata la protagonista italiana di una bufera giudiziaria, oltre che mediatica, sul caso Weinstein. Il nome dell'attrice italiana comparì infatti tra le vittime di reati sessuali commessi dal produttore hollywoodiano, da lì in poi nacque il movimento femminista chiamato Me too che ha visto l'Argento come figura di rilievo in Italia. Ora a distanza di quasi un anno il New York Times rivela che l'Argento non fu solo ...

Nyt : "Asia Argento molestò un attore minorenne e lo risarcì con 380mila euro" : L'attrice italiana, figura di primo piano del movimento "Me Too", avrebbe versato a Jimmy Bennett 380mila dollari. L'aggressione sessuale sarebbe avvenuta in un hotel in California nel 2013

