Asia Argento accusata di molestie | il papà Dario sconvolto | «Che cosa brutta»

Asia Argento - il dettaglio inquietante su Jimmy Bennett : 'Il mio figlio perduto' : Asia Argento a Jimmy Bennett, il ragazzo da lei molestato, si conoscono quando lui aveva 7 anni. Poi si rivedono dieci anni dopo. In quell'occasione, nasce un incontro che Asia viveva con trepidante ...

Asia Argento - l'amarezza del padre Dario sulle molestie al minorenne : 'Che cosa brutta' : Da simbolo delle vittime delle molestie sessuali nel mondo dello spettacolo, Asia Argento è diventata carnefice dopo l'indisceszione del New York Times secondo la quale avrebbe pagato 380 mila dollari ...

Asia Argento - purtroppo i diritti non si scelgono i propri paladini : Asia Argento nel 2004 mentre ritira un premio al Movieline Young Hollywood Awards, nella foto Jimmy Bennett (in rosso) e Dylan e Cole Sprouse, tutti interpreti del film ‘Ingannevole è il cuore più di ogni cosa’ (Foto: John Sciulli / WireImage/Getty Images) Cerchiamo di fare un discorso che vada al di là di Asia Argento. Sembra complicato, è vero, eppure bisogna provarci. Sembra complicato perché, insieme ad altre attrici e attiviste, ...

Asia Argento accusata di molestie - lo choc del padre Dario : 'Che cosa brutta' : La voce al telefono è decisamente affranta. 'Che cosa brutta', esclama Dario Argento, il padre di Asia, investito dalla nuova bufera che vede protagonista la primogenita, molto amata e attrice in ...

Il nostro squallore morale e Asia Argento : Ho visto i film di Asia Argento. Ho seguito la campagna di #metoo cercando di fare attivamente la mia parte. Ho condiviso la linea femminista italiana, pur contestando una deriva a volte elitaria che non apprezzo per ovvi motivi ideologici e pur criticandone aspramente la storica incapacità a fare gruppo che assedia il movimento ancora oggi.Ieri, quando ho letto sui vari giornali italiani dell'accordo fra Asia Argento e l'attore e ...

X Factor e Asia Argento - quel grande pasticcio dalla difficile soluzione : Le ripercussioni sulla sua partecipazione al talent musicale di Sky Uno di Asia Argento in qualità di giudice erano attese e puntualmente sono arrivate ieri sera. «Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento - si legge nella nota che è stata diffusa diverse ore dopo che era deflagrata la bomba mediatica - questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i ...

Così Asia Argento abusò di Jimmy Bennett : i nuovi dettagli choc rivelati dal New York Times. E ora rischia X Factor : La notizia che Asia Argento , SPECIALE , ha pagato il silenzio di Jimmy Bennett per un rapporto sessuale avuto quando lui era minorenne sta facendo il giro del mondo. E il New York Times, che ha rivelato la vicenda per la prima volta, aggiunge dettagli choc sugli abusi avvenuti quando il ragazzo era ancora minorenne - - Asia Argento e il giovanissimo Jimmy ...

Il comunicato di Sky sul lavoro di Asia Argento come giudice di X Factor : Sky Italia e FremantleMedia – che insieme producono il famoso programma di musica X Factor Italia – hanno detto che se saranno confermate le notizie su Asia Argento riportate ieri dal New York Times interromperebbe la sua collaborazione con la trasmissione. The post Il comunicato di Sky sul lavoro di Asia Argento come giudice di X Factor appeared first on Il Post.

Asia Argento accusata di molestie - lo choc del padre Dario : 'Che cosa brutta' : La voce al telefono è decisamente affranta. 'Che cosa brutta', esclama Dario Argento, il padre di Asia, investito dalla nuova bufera che vede protagonista la primogenita, molto amata e attrice in ...

Asia Argento - parlano gli avvocati di Harvey Weinstein : 'Incredibile ipocrisia' : Non aspettavano altro gli avvocati del produttore cinematografico Harvey Weinstein . La rivelazione del New York Times secondo la quale Asia Argento avrebbe pagato 380 mila dollari per risarcire l'...

Asia Argento accusata di molestie - parla il padre Dario : 'Che cosa brutta' : La voce al telefono è decisamente affranta. 'Che cosa brutta', esclama Dario Argento, il padre di Asia, investito dalla nuova bufera che vede protagonista la primogenita, molto amata e attrice in ...

Asia Argento cacciata da X Factor?/ Sky - "se molestie vere - via dallo show" : indagini a Los Angeles : Asia Argento fuori da X Factor? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 08:38:00 GMT)

Asia Argento da vittima a carnefice - soldi al baby attore che l'ha accusata : Asia Argento ha incontrato la sua nemesi. Nella persona dell'attore Jimmy Bennett, che ha accusato l'eroina del movimento Me Too di averlo abusato sessualmente quando era minorenne. Secondo il New ...

Il legale di Weinstein si sfoga : "Asia Argento ipocrita - doppia faccia" : La reazione è arrivata puntuale. Harvey Weinstein si gode il momento della vendetta. Dopo le accuse di violenza sessuale da parte di Jimmy Bennet ad Asia Argento, l'ex produttore di Hollywood accusato proprio dall'attrice, reagisce con le parole del suo avvocato, Ben Brafman. Il legale di Weinstein non usa mezzi termini e definisce "ipocrita" l'attrice. "Il livello di ipocrisia di Asia Argento, tra coloro che hanno più cercato di distruggere ...