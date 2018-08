Argento | mai fatto sesso con Bennett

Asia Argento si difende : «Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett». Confermata la transazione : Asia Argento Asia Argento rompe il silenzio e nega tutto. Dopo l’articolo shock del New York Times, che raccontava con dovizia di particolari delle molestie perpetrate dall’attrice ai danni del minorenne Jimmy Bennett, l’attivista MeToo fa sapere in una nota: “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita ...

Asia Argento : 'Mai avuto relazione sessuale con Bennett' - : La replica arriva dopo l'articolo del New York Times, secondo cui l'attrice avrebbe versato 380.000 dollari a Bennett per fermare l'azione legale che il giovane attore intendeva intraprendere nei suoi ...

Molestie : Asia Argento - mai avuto rapporti sessuali con Bennet : Asia Argento ha negato di aver avuto rapporti sessuali con l'attore e musicista Jimmy Bennet che l'accusa di abusi quando lui era minorenne. "Nego con forza e mi oppongo ai contenuti dell'articolo del New York Times che sta circolando sui media nazionali e internazionali", si legge in una nota diffusa dal suo agente alla Afp. "Sono profondamente scioccata e colpita nel leggere notizie che sono assolutamente false. ...

Asia Argento si difende : «Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett» : Asia Argento Asia Argento rompe il silenzio e nega tutto. Dopo l’articolo shock del New York Times, che raccontava con dovizia di particolari delle molestie perpetrate dall’attrice ai danni del minorenne Jimmy Bennett, l’attivista MeToo fa sapere in una nota: “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita ...

Asia Argento : mai avuto rapporti Bennett : 16.55 Asia Argento, al centro di un nuovo scandalo, smentisce l'accusa riportata dal New York Times di aver molestato sessualmente Jimmy Bennett quando lui aveva 17 anni. "Nego e respingo il contenuto dell'articolo-spiega in una nota-Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett". L'attrice, che parla di "persecuzione", aggiunge:"Non ho altra scelta ...

Asia Argento replica alle accuse di molestie : “Non ho mai avuto nessuna relazione sessuale con Bennett”. La polizia : “Non è indagata” : “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett”. Asia Argento rompe il silenzio e replica così a chi l’accusa di aver fatto un accordo da 380mila dollari con Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro ...

Asia Argento nega : 'Con Bennett mai rapporti sessuali. Il New York Times mi perseguita' : Asia Argento in una nota parla esplicitamente di 'persecuzione' sul caso Bennett. 'Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo', aggiunge l'attrice. 'Nego e respingo ...

Asia Argento : «Io - perseguitata. Mai avuti rapporti con Bennett» : Asia Argento in una nota parla esplicitamente di 'persecuzione' sul caso Bennett. 'Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo', aggiunge l'attrice. 'Nego e respingo ...

Asia Argento nega : «Con Bennett mai rapporti sessuali. Il New York Times mi perseguita» : Asia Argento in una nota parla esplicitamente di «persecuzione» sul caso Bennett. «Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo»,...

Asia Argento smentisce le accuse di molestie : "Mai avuto rapporti sessuali con Bennett. Una persecuzione" : "Nego e respingo il contenuto dell'articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Jimmy Bennett". Lo afferma Asia Argento in una nota nella quale parla esplicitamente di "una persecuzione". "Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo", ...

Asia Argento nega tutto : “Mai avuto rapporti con Bennet”. La polizia : “Non è indagata” : Asia Argento nega tutto. «Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times - dice l’attrice in una nota -. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett». Nel comunicato, Argento parla esplicitamente di «una persecuzione». «Non ho...

Asia Argento : ‘Mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett’ : “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett”. Lo afferma Asia Argento in una nota nella quale parla esplicitamente di “una persecuzione”. “Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e ...

Asia Argento si difende : «Mai avuto rapporti sessuali con Bennet. È una persecuzione» : Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti mai così in alto! Magnifico Argento nel solo! : Il sorpasso ai danni dell’Ucraina finalmente è arrivato: Linda Cerruti conquista l’argento nella routine libera del solo agli Europei di Nuoto sincronizzato e scavalca Yelyzaveta Yakhno, che deve accontentarsi del bronzo. L’azzurra chiude con 92.5000, l’ucraina si ferma a 92.1333: a fare la differenza un decimo di punto nell’esecuzione e quasi tre nell’impressione artistica. Prima, e non c’erano dubbi in ...