Argentina | Scaloni | ' Messi non convocato per le amichevoli | in futuro si vedrà'

Argentina - i convocati di Scaloni per le prossime amichevoli : Dopo la debacle al Mondiali inizia un nuovo progetto per l’Argentina. Il commissario tecnico Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati dell’albiceleste per le amichevoli contro Guatemala e Colombia: Portieri: Romero, Rulli, Armani. Difensori: Mercado, Acuna, Funes Mori, Pezzella, Salvio, Tagliafico, Kannemann, Franco, Di Placido, Bustos. Centrocampisti: Meza, Vargas, Cervi, Vazquez, Lo Celso, Paredes, Ascacibar, ...

Argentina - Messi saluta per ora : Scaloni chiamerà Icardi : ROMA - Leo Messi lascia temporaneamente la nazionale. Il neo ct, ad interim, della Seleccion, Lionel Scaloni non è riuscito a convincere la 'Pulce' a giocare le due partite amichevoli a settembre ...

Argentina : Scaloni commissario tecnico : Lionel Scaloni sarà commissario tecnico ad interim dell’Argentina, dopo il licenziamento di Jorge Sampaoli. Con l’ex difensore della Lazio comporranno lo staff tecnico Pablo Aimar e Martin Tocalli. Scaloni e’ gia’ stato selezionatore dell’Under 17 Argentina: guidera’ la ‘Seleccion’ nelle prossime amichevoli di preparazione della Coppa America in programma sui campi del Brasile l’anno ...

Argentina - interregno Scaloni-Aimar : poi verrà scelto il nuovo Ct : Non ha senso correre a scegliere un allenatore pensando alla Copa América e non oltre, come la prossima Coppa del Mondo. Tra novanta giorni dobbiamo avere un progetto", ha dichiarato il vice ...

Argentina : “Afa ritarda decisione su Ct - Aimar e Scaloni traghettatori” : Dopo il deludente mondiale di Russia 2018, concluso con il ko per 4-3 agli ottavi di finale contro la Francia, l’Argentina non nominerà a breve un nuovo ct, che sostituirà Jorge Sampaoli, ma aspetterà altri 4-5 mesi. Nel frattempo, secondo quanto riferisce Radio Continental, la Federcalcio Argentina (Afa) è intenzionata ad affidare la guida dell’albiceleste a due icone del calcio argentino come Pablo Aimar e Lionel ...