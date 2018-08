Argentina | morta María de Mariani Fondatrice di “Nonne Plaza de Mayo” | dal ’77 lottava

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 agosto 2018)Isabel Chorobik de, simbolo internazionale della lotta per i diritti umani, èlunedì sera a 95 anni a La Plata, in. “Chicha” è stata una delle fondatrici delle Abuelas dede Mayo, storica associazione fondata dalle nonne dei bambini scomparsi durante gli anni della dittatura militare nel Paese sudamericano. Chicha cominciò la sua battaglia nel novembre 1976 quando sua nipote di soli tre mesi, Clara Anahì, venne rapita dai militari: la bambina era figlia di Daniele Diana Teruggi, oppositori della giunta del generale Videla uccisi dalle forze armate argentine. “Salutiamo una compagna di lotta e continueremo a cercare Clara Anahì. È stata una donna fondamentale per la ricerca dei bambini e delle bambine rubati dal terrorismo di Stato e un simbolo della lotta per i diritti umani” si legge in un ...