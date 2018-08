Antonelli Firenze | grande festa a Milano per l' apertura della prima boutique

Ciclismo - il sostegno per Michael Antonelli : caduto in una scarpata durante la Firenze-Viareggio - 18enne gravissimo in ospedale : Michael Antonelli versa in gravissime condizioni presso l’ospedale Careggi di Firenze dopo essere caduto in una scarpata durante la Firenze-Viareggio, classica del calendario dilettantistico. Il sammarinese è finito fuori strada a grande velocità mentre stava scendendo dal Monte Oppio verso Limestre, in località San Marcello Piteglio (provincia di Pistoia): purtroppo la caduta è stata rovinosa e il ciclista ha sbattuto gravemente la testa. ...

Firenze-Viareggio : Antonelli cade in un burrone - è in condizioni critiche : Grave incidente per Michael Antonelli ieri mattina alla Firenze-Viareggio. Durante la corsa, alle ore 10.30 circa, in una curva, in un tratto in discesa che i corridori stavano affrontando ad alta ...

Ciclismo – Terrificante incidente alla Firenze-Viareggio : le drammatiche FOTO dei soccorsi a Michael Antonelli : Michael Antonelli in gravissime condizioni: le FOTO dei soccorsi dopo la caduta in un burrone del 19enne ciclista italiano Il mondo del Ciclismo è in apprensione per le condizioni del giovane corridore Michael Antonelli: il 19enne è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva all’ospedale di Careggi a Firenze, dopo essere caduto in un burrone ciclisti all’altezza di Limestre, sull’Appennino Pistoiese, nel territorio di San Marcello ...