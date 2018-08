Anticipazioni Una Vita | Blanca tenta di mettere fine all' esistenza della madre Ursula

Anticipazioni Una Vita : Susana tradisce il figlio Simon con l'aiuto di don Arturo Valverde : Nuovo spazio dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], il popolare sceneggiato che giornalmente su Canale 5 viene visto da circa due milioni e mezzo di telespettatori. Gli spoiler degli episodi che molto probabilmente verranno trasmessi in autunno sulla rete ammiraglia Mediaset, svelano che l'ex colonnello Valverde tornera' alla carica contro Simon. Don Arturo, infatti, con la clamorosa complicita' della sarta Susana, fara' credere al Gayarre che la sua ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula - scappata da Cayetana - si consegna al commissario Mèndez : Colpo di scena a Calle Acacias: una rediviva Ursula si presenta in paese e sorprendentemente si consegnerà alla polizia. La donna ha però un asso nella manica: Jaime Alday, il padre naturale della Sotelo.

Una Vita Anticipazioni 21 agosto 2018 : Teresa accusa Mauro di non essere riuscito a uccidere Cayetana : La maestra è al culmine della rabbia e dopo la notizia della fuga della Sotelo, punta in dito violentemente contro Mauro, accusandolo di essere il solo e unico colpevole dei suoi mali.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 21 agosto 2018 : anticipazioni puntata 525 (seconda parte) e 526 di Una VITA di martedì 21 agosto 2018: Simon Gayarre riceve un cilindro fonografico contenente un messaggio di Elvira, la quale confessa di essere dovuta partire per la Turchia per sposare Burak Demir e salvare il padre Arturo dalla bancarotta. Simon, tuttavia, sospetta che ci sia lo zampino di Valverde… Arturo intende allontanarsi per un po’ di tempo da Acacias, ma prima va da Simon ...

Una Vita Anticipazioni - puntate spagnole : la morte di Cayetana : Cayetana uscirà di scena nell’autunno 2018. A quanto pare non tornare più ad essere la dark Lady di Acacias ovvero Una Vita. Al suo posto, come già sappiamo, entrerà nel ruolo di cattiva del ricco quartiere spagnolo la perfida Ursula. Molti saranno gli intrecci e altrettanti crimini verranno alla luce. La Dicenta vuoterà finalmente il sacco? Cosa accadrà? Una Vita, puntate spagnole: due complici Cayetana ed Ursula Dalle puntate spagnole ...

Una Vita Anticipazioni : CAYETANA ha ucciso anche PONCE - il fratello di GERMAN? : Nel corso dell’autunno, i telespettatori italiani di Una Vita dovranno dire addio a CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel) ma, prima dell’uscita dalla telenovela della dark lady principale, ci saranno tantissimi colpi di scena: come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza nei nostri post, tutto avrà inizio quando Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) deciderà di vuotare il sacco sui molteplici crimini commessi dalla figlia di ...

Una Vita Anticipazioni : Cayetana tortura e avvelena Ursula : Una Vita Da lunedì 20 agosto, con il ritorno di Beautiful, Una Vita torna nel consueto orario delle 14.10, con delle puntate extralarge della durata di 1 ora e 25 minuti, eccezion fatta per il sabato quando le avventure di Acacias 38 inizieranno alle 13.40. Di seguito le Anticipazioni delle prossime puntate Una Vita: Anticipazioni lunedì 20 agosto 2018 Úrsula avverte Cayetana che, se mai le facesse del male, tutte le prove di cui dispone contro ...

Anticipazioni Il Segreto : Francisca riceve una lettera da Maria Castaneda : La popolare soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra continua a coinvolgere i telespettatori con numerosi colpi di scena. Negli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 il mese prossimo Francisca Montenegro in attesa di essere condannata a morte a causa del capomastro Graciano Lazzar ricevera' una lettera inaspettata da Cuba. In particolare Emilia Ulloa consegnera' alla madre di ...

Una Vita Anticipazioni : URSULA si consegna alla polizia - cosa c’è sotto? : Nelle prossime settimane, a Una Vita, URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) sarà al centro della scena: Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) infatti, grazie ai suoi soliti stratagemmi, riuscirà a convincere le vicine di Acacias della colpevolezza dell’istitutrice nella morte del piccolo Tirso (David Moreno) e, come se non bastasse, insinuerà che possa essere stata lei ad uccidere Carlota (Andrea Lopez). La Dicenta quindi, già ricercata per ...

Anticipazioni Una Vita : Elvira rapita dal padre prima delle nozze : La soap opera iberica Una Vita, anche nella prossima settimana ci tiene compagnia con le vicende dei protagonisti di Acacias 38. Nelle puntate che vedremo in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 agosto assisteremo alla sparizione di Elvira che nel giorno delle nozze verra' rapita dal padre Arturo Valverde, nell'intento di non far sposare la figlia con il giovane Simon. Nel frattempo ad Acacias Teresa scoprira' di essere incinta [VIDEO], ma ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole e trame 20-24 agosto : anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: grave incidente per Felipe Incidenti e nuovi personaggi condiranno le prossime puntate di Una Vita. La soap spagnola, in onda in Italia su Canale5 dal lunedì al venerdì, dovrà presto salutare tre personaggi storici per abbracciare però nuovi protagonisti. Cayetana Sotelo Ruz perderà infatti la Vita a seguito di un terribile incidente appiccato da Ursula. Il corpo della dark lady in realtà non verrà mai ...

Anticipazioni Una Vita : Celia e Felipe si sposano di nuovo - Trini e Ramon testimoni : nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra [VIDEO], protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le trame delle puntate spagnole svelano il lieto fine di una delle coppie più amate di Acacias 38. Di chi stiamo parlando se non di Felipe e Celia che dopo tante vicissitudini torneranno ad essere marito e moglie. Una Vita: Celia lascia Felipe Lieto fine per una delle coppie di Una Vita. Celia e Felipe Alvarez Hermoso, infatti, ...