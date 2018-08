Anticipazioni Il Commissario Zorn | terza e quarta ultima puntata del 27 agosto

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula - scappata da Cayetana - si consegna al commissario Mèndez : Colpo di scena a Calle Acacias: una rediviva Ursula si presenta in paese e sorprendentemente si consegnerà alla polizia. La donna ha però un asso nella manica: Jaime Alday, il padre naturale della Sotelo.

Il commissario Claudius Zorn - seconda puntata ‘Senza luce’ : Anticipazioni : Scontroso e solitario, figlio dei romanzi di Stephan Ludwig è sbarcato su Canale 5 in prima visione Il commissario Claudius Zorn. La serie composta da quattro puntate racconta le indagini di un nuovo personaggio televisivo dal carattere molto difficile spesso nervoso, che non ama lavorare in team e non esterna mai i suoi veri sentimenti, ma bravissimo a risolvere i casi più intricati. LEGGI: Primo episodio, l’innocenza tradita Il ...

IL COMMISSARIO CLAUDIUS ZORN : L'INNOCENZA TRADITA - CANALE 5/ Anticipazioni puntate 20 e 13 agosto : Il COMMISSARIO CLAUDIUS ZORN: L'INNOCENZA TRADITA, il film in onda su CANALE 5 oggi, in prima serata alle 21,15. Nel cast troviamo Misel Maticevic e Katharyna Nesytova. (Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 22:45:00 GMT)

Il commissario Claudius Zorn - la prima puntata L’innocenza tradita Anticipazioni : Scontroso e solitario, figlio dei romanzi di Stephan Ludwig sbarca su Canale 5 in prima visione Il commissario Claudius Zorn. In onda lunedì 13 agosto alle 21,15 la serie composta da quattro puntate che raccontano le indagini di un nuovo personaggio televisivo dal carattere molto difficile spesso nervoso e scontroso, che non ama lavorare in team e non esterna mai i suoi veri sentimenti, ma bravissimo a risolvere i casi più intricati. ...

Al via "Il Commissario Claudius Zorn" - nuova serie tv poliziesca di Canale 5 : Anticipazioni : Lunedì 13 agosto, in prima serata su Canale 5, arriva il tv movie tedesco in anteprima assoluta. Tutte le informazioni

Il commissario Claudius Zorn : nuova serie di Canale 5 – Data inizio e Anticipazioni : Sta per sbarcare su Mediaset una nuova serie tv in prima visione assoluta: si intitola Il commissario Claudius Zorn e arriva dalla Germania. Vediamo di cosa si tratta e quando andrà in onda. Il commissario Claudius Zorn, dai romanzi di Stephan Ludwig alla tv tedesca In realtà, più che una serie a puntate, Il commissario Claudius Zorn, è un ciclo di film per la tv, con stessi personaggi principali e diversi casi da risolvere. Il protagonista, per ...

DUE CASI PER HELEN DORN/ Anticipazioni 20 luglio 2018 : un nuovo partner per il Commissario : Due CASI per HELEN DORN, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima assoluta su Rai 2. Il Commissario scopre che dovrà collaborare con il sovrintendente per le indagini.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:11:00 GMT)