Anglet | Francia-Italia 74-53 | Penna 15 | Domani le Azzurre volano a La Spezia

Basket – Italia ko ad Anglet : Francia troppo forte nella prima amichevole per le azzurre : Anglet , Francia - Italia 74-43: 19 punti per Caterina Dotto. Domani si replica alle 19.00, martedì il trasferimento a La Spezia La Nazionale Femminile è stata sconfitta ad Anglet dalla Francia (74-43) nella prima delle due amichevoli che le azzurre giocano in questi giorni con le transalpine. Si replica domani, stesso parquet e stesso orario (19.00), contro le vice-campionesse d’Europa. Per la squadra di Marco Crespi la miglior marcatrice è ...

Basket - seconda amichevole per la Nazionale italiana femminile : ad Anglet va in scena il match con la Francia : Domani ad Anglet va in scena il match Francia-Italia con inizio alle ore 19.00, Elisa Penna raggiunge le Azzurre in raduno A meno di 48 ore dal successo di Vicenza su Wake Forest, la Nazionale femminile torna in campo domani ad Anglet (Francia) per la prima delle due sfide alle padrone di casa. Le Azzurre hanno volato da Venezia su Bilbao, per poi spostarsi in pullman nella località francese. In Italia sono rimaste Giorgia Sottana, Martina ...