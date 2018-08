Amatrice | ragazza muta dal giorno del terremoto torna a parlare grazie a un tema

Blastingnews

(Di martedì 21 agosto 2018) Serena D'Amico è unadi 15 anni e due anni fa, ha vissuto il dramma deldiVIDEO comune in provincia di Rieti. Capelli scuri, occhi chiari, Serena, ha anche un cuore grande e sensibile. Un cuore che quel 24 agosto 2016, mentre la terra tremava e tutto, intorno a lei, crollava, le dev'essere scoppiato dalla paura e dal dolore: per un anno, tre mesi e due giorni, infatti, non è riuscita a proferire parola e, per tutto questo tempo, come una principessa delle fiabe vittima di un sortilegio, ha vissuto in silenzio, chiusa in un mondo impenetrabile. Poi, qualche mese fa,ad un compito in classe, qualcosa è cambiato e Serena ha cominciato ad aprirsi ed èta a. La sua storia è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero. Il silenzio Alle 3.36 del 24 agosto 2016 un sisma di magnitudo di 6.0 con epicentro situato tra i comuni di ...