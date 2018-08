Altro che fuga da guerre e carestieLa verità scomoda sui migranti

Il futuro della autostrade italiane e Moody's che dà Altro tempo al governo. Di cosa parlare a cena : Come foglianti, anche via newsletter, siamo a piangere il nostro amico Vincino. Mentre il ministro Savona giocava tra i cigni neri e, nel suo personale risiko finanziario, evocava aiuti da Mosca per la stabilità finanziaria italiana, erano i mercati, per conto loro, a ristabilire una situazi

Bologna - Altro che Europa : con Bigon e Saputo rischi di tornare in Serie B! : Il campionato del Bologna è cominciato nel peggiore dei modi: una sconfitta in casa nel derby emiliano con la Spal. Una sfida che, come annunciato dal tecnico dei rossoblù Inzaghi nella conferenza di vigilia, rappresentava già una sorta di scontro salvezza. Un gran gol di Jasmin Kurtic ha permesso ai biancoazzurri di conquistare tre punti preziosi e di fare festa al Dall’Ara. Il nuovo Bologna di Pippo Inzaghi è apparso piatto, lento ...

L'Altro viadotto Morandi che fa tremare la Basilicata : I l nome di Riccardo Morandi ha un rimbombo lugubre, ahilui e ahinoi, dopo il crollo del ponte di Genova. E tutte le opere da lui costruite in Italia, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, sono ...

A Genova c'è un Altro ponte a rischio. Verifiche in corso - bloccati i mezzi pesanti : Un altro ponte a rischio a Genova. Il Comune, secondo quanto riporta l'Ansa, ha disposto il divieto di sosta e di transito per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate sul ponte Don Acciai, al Lagaccio. La parte centrale della carreggiata ha avuto un abbassamento.Dal divieto sono stati esclusi gli autisti dei mezzi Amt, che però hanno deciso di non percorrere il ponte,che collega i popolosi quartieri di Oregina e San Teodoro. "Il discorso ...

MANOVRA E POLITICA/ Cottarelli : anche un deficit al 2% ci fa rischiare un Altro 2011 : Prosegue il lavoro del Governo sulla Legge di bilancio. Ne abbiamo parlato con CARLO Cottarelli, che oggi sarà ospite del Meeting di Rimini.

Papa Francesco denuncia : “Si tende ad essere chiusi - invece che aperti all’Altro” : Una denuncia forte da parte di Bergoglio. “Si torna ad erigere muri, invece di costruire ponti”. Francesco osserva come “si

"L'eucaristia è dono fino al sacrificio - Altro che miraggi di successo : La gente e gli stessi discepoli intuiscono che Gesù li invita ad entrare in comunione con Lui, a 'mangiare' Lui, la sua umanità, per condividere con Lui il dono della vita per il mondo. altro che ...

Euro Formula 3 Mick Schumacher fa il bis : a Silverstone Altro sigillo : Arriva a Silverstone la seconda vittoria di Mick Schumacher nell'Euro F3. Il figlio del sette volte iridato di F1 conquista il successo in gara-2 del sesto appuntamento della stagione. la gara - Il ...

Vazquez - Altro che Italia : 'Mi sono sempre sentito argentino' : Le parole rilasciate a TyC Sport, emittente argentina con sede a Buenos Aires , ulteriore motivo per dimostrarsi felici della chiamata della nazionale sudamericana, , lasciano davvero pochi dubbi: "...

Altro che #MeToo. Le nazifemministe coreane hanno metodi violenti : Perché la cultura coreana è tra le più maschiliste del mondo, con un modo d'intendere la società che deriva da una complicata visione molto tradizionale del confucianesimo e del ruolo degli uomini, ...

Ceramiche - bronzi e pesce Ecco l'«Altro» Lucio Fontana : Luca Beatrice Dispiace dirlo, ma l'effetto è un po' questo: cartoline da un'Italia che non c'è più. Non c'è più quella spensieratezza, quell'innocenza, quella voglia di divertirsi che caratterizzarono ...

Genova conferma : i ciAltroni vanno combattuti per ciò che sono : Ecco un caso di scuola, in mezzo al lutto per Genova, della mia teoria, poco liberale, ma realista e pragmatica, secondo la quale l'opposizione ai gialloverdi nazionalpopulisti si può e si deve fare ...

Quell’Altro ponte Morandi che continua a fare paura : Dopo la tragedia di Genova, occhi puntati su un altro viadotto. Agrigento è collegata a Porto Empedocle dalla strada statale 115 quater, nota anche come viadotto Morandi (dal nome dello stesso ingegnere che ha progettato quello di Genova) o Akragas, che ha due corsie per senso di marcia è lunga quasi 4 km in massima parte sorretta da piloni. Il viadotto, costruito dopo la frana del luglio ’66 ad Agrigento, è per ora chiuso al traffico per ...

Milan - arriva anche Laxalt : Altro colpo di mercato sulla sinistra : arriva anche Laxalt- altro colpo di mercato in casa rossonera. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, i rossoneri starebbero pensando seriamente a Laxalt come rinforzo ideale per la corsia mancina. Il terzino del Genoa piace parecchio a Gattuso, il quale lo avrebbe già indicato come rinforzo ideale per completare la linea di difesa/centrocampo. QUALITA’ E INTRAPRENDENZA […] L'articolo Milan, arriva anche Laxalt: ...