Alluvioni in Kerala Operatore Caritas | ' Mancano acqua potabile e alloggi | alto rischio

Le Alluvioni nello stato indiano del Kerala hanno ucciso 410 persone : Le persone morte negli ultimi giorni per le alluvioni causate dai monsoni nel Kerala, uno stato dell’India meridionale, sono ora 410. Almeno 50 mila case sono state distrutte e gli sfollati sono più di un milione, accolti negli oltre tremila centri appositamente allestiti The post Le alluvioni nello stato indiano del Kerala hanno ucciso 410 persone appeared first on Il Post.

India - Alluvioni Kerala : bilancio sale a 370 morti e 725mila sfollati : Si è aggravato ad almeno 370 morti e circa 725mila sfollati il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Kerala, nel sud dell'India, dove proseguono le disperate ricerche dei soccorritori nella ...

Piogge monsoniche in India - Alluvioni in Kerala : si aggrava il bilancio - 357 vittime : Si è aggravato il bilancio delle alluvioni che hanno colpito nei giorni scorsi il Kerala, nell’India meridionale: è 357 persone sono morte, secondo quanto riferito da funzionari locali, i quali hanno precisato che ci sono stati 33 morti nelle ultime 24 ore. I funzionari hanno riferito che molte case sono danneggiate irrimediabilmente, strade e 134 ponti sono stati colpiti dalle abbondanti Piogge e aree remote nei distretti collinari ...

Le peggiori Alluvioni dell’ultimo secolo nello stato indiano del Kerala : Nell'ultima settimana le forti piogge hanno provocato la morte di almeno 324 persone e danni incalcolabili alle infrastrutture The post Le peggiori alluvioni dell’ultimo secolo nello stato indiano del Kerala appeared first on Il Post.

Negli ultimi giorni almeno 67 persone sono morte a causa di intense Alluvioni nello stato indiano del Kerala : Le autorità indiane hanno detto che 67 persone sono morte Negli ultimi giorni nello stato meridionale del Kerala a causa di alluvioni e frane provocate dal peggiore monsone che ha colpito la zona da quasi un secolo a questa parte. The post Negli ultimi giorni almeno 67 persone sono morte a causa di intense alluvioni nello stato indiano del Kerala appeared first on Il Post.

Alluvioni in India - 67 morti e 50mila sfollati nel Kerala : Almeno 25 persone sono morte il giorno di Ferragosto nella regione Indiana del Kerala a causa delle Alluvioni. Sale così a 67 il numero di vittime nello Stato, mentre altre 50mila persone sono state ...

Piogge monsoniche in India : 44 morti nel Kerala - Stato in balia di Alluvioni - frane - crolli di case e ponti : Le Piogge torrenziali monsoniche hanno interrotto i servizi aerei e quelli dei treni nel Kerala, Stato dell’India meridionale, dove alluvioni, frane, crolli di case e ponti hanno ucciso oltre 40 persone nella scorsa settimana. L’aeroporto internazionale di Kochi, importante città portuale, ha sospeso le operazioni di volo fino a sabato 18 agosto dopo che le Piogge hanno allagato la pista. Kerala è una popolare destinazione turistica con ...

Piogge monsoniche in India : frane e Alluvioni in Kerala - almeno 39 vittime : Le forti Piogge monsoniche che stanno bersagliando l’India hanno generato gravi inondazioni nello stato meridionale del Kerala, causando 39 vittime e danni per 1,1 miliardi di dollari, secondo quanto reso noto oggi le autorità locali. Circa 33.000 persone sono state evacuate e sono state alloggiate in 305 campi di soccorso, ha spiegato la protezione civile dello stato, secondo cui la maggior parte delle vittime è morta annegata o travolta ...