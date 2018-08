Allarme Roma | chiusi Viadotto Magliana e Ponte Scafa verso Fiumicino Rischio crollo

Roma - Allarme al Municipio di Monte Mario : 'Quando passano i mezzi pesanti trema tutto' : 'Si richiede un'urgente verifica strutturale sull'immobile sito in via Mattia Battistini in 464, in quanto al passaggio dei mezzi pesanti che transitano sulla via stessa, i balconi vengono sottoposti ...

Una bambina dà l'Allarme : catturato un pericoloso boa constrictor nel Parco dell'Appia Antica di Roma : Un terribile esemplare di Boa constrictor, lungo più di due metri, è stato finalmente ritrovato al Parco dell'Appia Antica, dopo una lunga caccia che andava avanti da alcune settimane. Il rettile si nascondeva vicino ad un'area giochi per bambini, in prossimità del greto del fiume Almone. Dopo essere stato catturato dai guardaParco, è stato portato al Centro recupero fauna selvatica.L'ente del Parco Regionale ha ...

River - la gang del campo rom : Allarme sicurezza a Roma tra furti - spaccio e traffico di rifiuti : furti, piccoli e meno piccoli; anche fenomeni di spaccio; traffico e incendio di rifiuti; illegalità diffusa perché quell'insediamento è abusivo, comunque la si voglia...

Roma - Allarme bomba alla metro rientrato : 10.42 Si è trattato di un falso allarme bomba la telefonata che segnalava una valigia abbandonata sul ciglio della strada a Roma, in Via Nicola Salvoi, nei pressi della fermata metro B al Colosseo. Appena ricevuta la segnalazione il reparto Volanti della Polizia di Stato è giunto sul posto con due pattuglie che hanno isolato ed evacuato la zona. Poco dopo sono arrivati gli artificieri che con l'ausilio del robot antiesplosivo hanno aperto la ...

Roma - riecco i cimiteri dei frigo Allarme discariche illegali : Roma città aperta: ai cimiteri di frigoriferi. Oltre il Raccordo, su via dell'Archeologia c'è una discarica di elettrodomestici ben nota ai residenti: 'Arrivano di notte furgoni bianchi e scaricano ...

La relazione della Dia 'Allarme Roma per infiltrazioni mafiose - miscela tra clan autoctoni e storici' : Roma - La mafia, la 'ndrangheta e la criminalità nella Capitale, composta da organizzazioni che si avvicinano sempre più alle modalità criminali delle mafie in Sicilia, Calabria e Campania. È quanto ...

La relazione della Dia : "Allarme Roma per infiltrazioni mafiose - miscela tra clan autoctoni e storici" : Le organizzazioni nella capitale si manifestano con modalità sempre più simili a quelle delle organizzazioni di Calabria, Sicilia e Campania. Su Cosa Nostra: "Lotta per la successione di Riina". E la 'ndrangheta resta "una minaccia per la sicurezza nazionale"

Roma - Allarme ragno violino : è boom di ricoveri in ospedale : A Roma è allarme ?ragno violino?: basta una sua puntura per finire d?urgenza in ospedale. Si chiama Loxosceles rufescens, viene descritto dagli esperti come piccolo e...

