Allarme ponte Doccio | il cemento si sgretola - Le foto

Crollo Genova - Allarme per ponte Lagaccio : stop a transito bus : Genova , 20 ago., askanews, - A Genova è stato interdetto anche ai bus il transito sul ponte del Lagaccio , in cui da ieri da ieri pomeriggio era stato disposto il senso unico alternato e vietato il ...

Genova - Allarme per ponte del Lagaccio : Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti per la verifica del ponte del Lagaccio . Un abitante della zona ha segnalato che il ponte risultava sceso nella parte mediana. Il capo ...

Genova - Allarme per ponte al Lagaccio : ANSA, - Genova , 19 AGO - Un ponte in cemento armato nel quartiere Lagaccio di Genova è stato sgomberato dalle auto in sosta dopo la caduta di calcinacci. Sul posto è stata istituita la circolazione a ...

Ponte Morandi - l’ Allarme del progettista : “Cemento aggredito da inquinamento e salsedine - piastre letteralmente corrose” : Gli effetti della della salsedine e dell’ inquinamento si erano manifestati sul viadotto sul Polcevera fin dagli anni successivi alla costruzione. Era stato lo stesso Riccardo Morandi – progettista del Ponte autostradale crollato il 14 agosto a Genova – a lanciare per la sua creatura un concreto “allarme corrosione“. “Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la ...

Ponte Morandi - il caso Sabaudia : “Scarsa manutenzione e degrado”. L’ Allarme nel 2009 - finora lavori solo per 8mila euro : C’è un altro Ponte Morandi che desta preoccupazione in Italia, dopo la tragedia di Genova. E’ quello che collega la città di Sabaudia al mare. La questione era stata sollevata nel 2009 . Un anno dopo sulla sua lingua d’asfalto veniva vietato il transito dei veicoli troppo pesanti, quelli superiori alle 3,5 tonnellate, e la velocità massima veniva abbassata a 30 km/h. Tutti gli studi tecnici effettuati negli ultimi anni dicono ...

Allarme calcinacci dal ponte delle Fs : «Nessun rischio crollo. Ora i lavori» : «Nessun pericolo per la stabilità del ponte ferroviario in viale Fulvio Testi». Lo ha confermato con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Facebook l'assessore comunale alla Mobilità, Marco ...

Un anno fa l'Allarme del Politecnico di Milano sul Ponte Morandi : I controlli sul Ponte Morandi erano previsti. In teoria se ne dovevano fare sei l'anno. Ma in pratica, no. Quattro da tecnici specializzati di Autostrade, due da parte degli ispettori del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Avrebbero tutti dato esito negativo, anche se il Politecnico di Milano, come riportano alcuni giornali, tra cui Repubblica, un anno fa aveva detto che gli stralli, i tiranti, dovevano essere rinforzati. Proprio ...