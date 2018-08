Allan lancia la sfida alla Juventus | “anche il Napoli per lo scudetto | CR7 non vince da

calcioweb.eu

(Di martedì 21 agosto 2018) Inizio con il botto per ilnel campionato di Serie A contro la Lazio, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il centrocampista. Il calciatorela: “Nel corso dell’anno lopuò diventare un obiettivo. Ma prima dobbiamo ragione partita per partita. Noi siamo ile faremo il massimo per provare a lottare con la. CR7 aumenta la visibilità del nostro campionato, ma ci dà anche un motivo in più per lottare finofine – le dichiarazioni durante una intervista a Lance.com.br -. E’ importante avere in Italia uno come lui, dimostra che il campionato sta tornando ai livelli di un tempo. Lasi è comunque rinforzata, ma un calciatore da solo non puòre il titolo. Penseremo a fare il nostro campionato, giocheremo al meglio delle nostre possibilità e proveremo a lottare con la. Il nostro ...